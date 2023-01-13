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主流超市春節賣菊花引熱議 不懂中國文化？

記者王若然、朱敏梓、陳開／洛杉磯即時報導
好市多春節年會賣菊花，14.99元一盆。（記者王若然／攝影）
好市多春節年會賣菊花，14.99元一盆。（記者王若然／攝影）

很多主流超市包括好市多（Costco）近幾年逐漸向中華文化靠攏，在農曆春節來臨之際，推出各種年貨吸引華人購物。近日有華人留意到這些超市年貨熱賣架上都擺出了菊花，讓不少人倍感疑惑，怎麼清明祭祖用的菊花竟被當做春節年貨出售？還有華人認為，是這些超市對中華文化做的功課不夠鬧笑話。

影音：記者王若然

在南加州Trader Joe's超市的花架上，早早擺出了小盆黃色菊花，每盆三到五朵菊花不等，特意註明「Lunar New Year Mums」，即春節菊花。中間還插著一根竹籤，上面有一個紅包，共售價5.99元。對此有華人表示，菊花在中國大陸多是上墳祭奠逝者時送的花，在這裡看到超市春節賣菊花，中間還插著一個紅包，很是怪異。

其實，春節賣菊花的超市不只一兩家。例如在好市多，與其他春節裝飾物在一起，菊花這陣子也被當做華人春節年貨，被放在最醒目的貨櫃上。好市多這款大盆黃色菊花，售價14.99元，開得正艷。有華人評論說，是不是好市多對中國春節有什麼誤解，是不是該換中國文化專員了。

美國超市售賣菊花在華人間引起熱議。在中國民俗中，菊花代表哀思，不管是黃菊花或是白菊花，都是清明節掃墓祭祖常帶的鮮花。因此對一些中國人來說，春節可以買梅花、蘭花，就是不能買菊花，因為不吉利。有網友曾表示，上班時看到洋老闆在他的辦公桌前擺放菊花，還興奮的說，最近是中國新年，特意買了盆花慶祝，還是中國人喜歡的金黃色。該華人表示，她實在不忍心告訴老闆，菊花是掃墓用的，如今她坐在那，抬頭就看見一盆燦爛的菊花，感覺頗為尷尬。

不過也有部分華人，非但春節不忌諱，反而很喜歡在家裡裝飾菊花，洛杉磯市立學院中國歷史與文化退休教授廖茂俊表示，他和家人完全不忌諱春節買菊花。相反，太太每年春節都會買來一盆菊花放在家裡。廖茂俊表示，菊花是花中四君子之一，不為五斗米折腰的著名詩人陶淵明就獨愛菊花。而且金黃色的菊花，在過年時也有招財進寶的吉祥寓意。並且對於很多華人來說，來美國這麼多年，菊花是祭祀用花的概念已經淡化了。

不過在一些地區，菊花確實是過年要買的花。在華人聚居地區羅蘭岡經營花店的陳先生表示，在粵語中，「菊」的發音與「吉」類似，象征吉祥如意，因此廣東人喜歡在過年時購買菊花。無獨有偶，在越南華僑的傳統文化中，菊花也是過年必不可少的花卉，同樣是吉祥的象征。因此對於超市春節賣菊花的疑惑，也有人認為是「少見多怪」。

美國一些超市春節售菊花，惹熱議。（記者王若然／攝影）
美國一些超市春節售菊花，惹熱議。（記者王若然／攝影）

華人 好市多 加州

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