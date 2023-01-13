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信眾西來寺祈福 願故鄉親人平安

記者張宏/洛杉磯即時報導
多數信眾祈求身體健康。（記者張宏／攝影）
多數信眾祈求身體健康。（記者張宏／攝影）

佛光山西來寺2023兔年春節時隔兩年全面向大眾開放，而人們最想祈求的是這個！在西來寺13日聚集來自四面八方的信眾，人們上香拜佛求平安燈，其中最受歡迎的平安燈就是身體健康，尤其是在中國疫情洶湧的背景下，不少華人為家鄉的親人祈福求健康。

（影音來源：記者張宏）

西來寺13日聚集著不少信眾，其中有華人也有越南裔信眾，覆蓋不同年齡層。在大雄寶殿和求平安燈的區域最繁忙。一名信眾花了300多元買平安燈，她說，這是為中國的家人們求福，家鄉疫情很嚴重，擔心父母挺不過去。自己遠在萬里之外什麼也做不了，只能點燈祈求中國的家人能度過疫情危機，身體健康。

負責平安燈的義工也表示，來這裡點平安燈的人們最祈求的就是身體健康，這是大家的共同訴求。疫情期間不少人只能在線點燈，現在疫情緩解，不少人就來寺廟裡親自點長明燈和平安燈，有的是求自己身體健康，更多的人是為家人祈求身體健康。

華人丁小姐跪在大雄寶殿前為家人祈求健康，神色懇切。她說，她的父母在中國，最近父親確診新冠，發燒好幾天都不退，她心急如焚，到處求醫問藥。聽聞這裡香火旺盛，13日一早特別來廟裡拜拜，她現在唯一的心願就是家人身體健康，希望父親能早日康復，如願望達成她將會來還願。

佛光山西來寺2023兔年春節全面開放，信眾們最想祈求的是這個！（記者張宏／攝影）
佛光山西來寺2023兔年春節全面開放，信眾們最想祈求的是這個！（記者張宏／攝影）

疫情 華人 越南

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