南加通脹放緩 生活成本增加 家庭開支壓力大

2022年12月家庭帳單升降幅度。(記者朱敏梓/製表)

雖然南加 州整體通貨膨脹情況正在放緩，但支付賬單的壓力卻不容易減輕。據12月消費者物價指數（CPI），南加家庭預算繼續受到大多數商品和服務價格飆升的打擊。

洛杉磯 縣和橙縣 的總體通脹率在 12 月份上漲 4.9%，為 15 個月以來的最低水平，河濱縣（Riverside）和聖伯納汀諾（San Bernardino）通脹率大抵相同。此外，從美國整體來看，通脹率在 12 月份降至 6.5%，已經持續六個月放緩。然而，隨著家庭生活成本的不斷增加，許多家庭每日面對數字增長的支付帳單壓力很大。

南加地區的食物價格不斷飆升，這是因為商品、勞動力和運輸成本也在不斷增長造成。此外，由於史無前例的禽流感爆發導致蛋雞大量死亡，造成雞蛋價格飆升。在洛杉磯縣和橙縣，消費者指數中的「在家就餐」類別顯示 12 月份價格以 8.8% 的速度上漲。在內陸帝國的雜貨店購物則更貴，12月份食品雜貨通脹率為 10.1%。

除了食品雜貨，水電費賬單也是一項不小支出，洛杉磯縣和橙縣的電力成本在12 月以年率 8.6% 的速度上漲，並以 12.1% 的平均能源通脹率結束這一年。內陸帝國12月的電力成本增幅11%。此外，使用天然氣取暖和做飯的成本也迅速飆升，洛杉磯縣和橙縣的天然氣費在12月的增長率為26.7%，高於 2022 年全年的 22.9% 和 2021 年的 14.7%。截至 12 月，內陸帝國天然氣價格上漲了 24.3%，高於2022年全年的21.2%。

租金也令南加人十分頭疼。洛杉磯縣和橙縣在12月份的租金增長5.2%，高於 2022年全年的4.4% ，內陸帝國則以10.4%的速度增長，高於2022年全年8.4%的增長幅度。

唯一的好消息可能就是汽油，洛杉磯-橙縣地區12月份的油價，同比2021年12月降低2.3%。