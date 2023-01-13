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2022洛杉磯市交通死亡新高主因超速

記者趙健／洛杉磯即時報導
數據來源：LAPD 。（記者趙健/製表）
數據來源：LAPD 。（記者趙健/製表）

根據道路安全公益組織SAFE最新的調查統計顯示，2022年洛杉磯市交通事故死亡人數創20年來新高，共計309人遇難，較前一年增長5%，與2020年相比增長28%。導致交通事故的最主要原因為超速。

此次統計數據來源於洛杉磯市警察局（LAPD）交通事故記錄。自2020年以來，洛杉磯市交通事故死亡率不斷增加，從2020年的238人增長至2021年的294人，直至今年的309人，為20年以來最高。調查還對造成交通事故的原因進行了分析，結果發現超速是導致交通事故最主要的原因，佔所有交通事故的34.8%。

在所有遇難者中，行人佔比最高，與去年相比增長19%，共157人，也是20年以來最高人數。死亡行人主要為29歲及以下的年輕人以及50歲及以上的老人。騎自行車者的死亡人數較2021年增加了24%，比2020年增加了40%，共21人死亡 。

另外，自2018年至2022 年，洛杉磯擁有住房的行人及騎自行車者的人均死亡率為每10萬人中有2.9人，明顯高於全美 2.2 人的平均水平。然而，洛杉磯市因交通事故死亡的遊民人數比行人和騎自行車者高40.2倍，是全國平均水平的53倍。

SAFE在報告中指出，根據目前的數據來看，洛杉磯市前市長賈西提 (Eric Garcetti)於2015年提出的「零死亡願景」(Vision Zero)交通安全項目基本不可能實現，這主要是由於缺少政治決策、經費有限和人員短缺。與其他城市相比，洛杉磯市情況的道路安全情況不容樂觀；紐約市的道路比洛杉磯市少300英里，財務預算卻是後者的五倍。儘管紐約人口比洛杉磯市高出兩倍，但死亡人數卻更少。

2022年洛杉磯市交通事故死亡人數創20年以來新高。（記者趙健/攝影）
2022年洛杉磯市交通事故死亡人數創20年以來新高。（記者趙健/攝影）

洛杉磯 警察 紐約市

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