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南加竊賊深夜駕車頭 拖走華商整個貨櫃

本報訊
竊賊車頭將整個貨櫃直接拉走連鍋端。(TACF提供)
竊賊車頭將整個貨櫃直接拉走連鍋端。(TACF提供)

據聖蓋博谷華人團體「社區治安人人有責」(TACF)消息，工業市的一家物流進出口貿易公司近日發生重大失竊案件(Grand Theft )；該公司月初進貨一個貨櫃，當日因為天雨來不及卸貨，貨櫃暫放在公司門口停車場，不料深夜12點左右，整個貨櫃被竊賊用車頭拉走，損失達16餘萬元。

竊盜案件的受害苦主是一位女性華商，在南加辛苦經營貿易已近十年。她説在元月3日那天，該貨櫃到達時已是下午5時多，公司員工卸了三個托板(Pallet)，因為下雨天黑，決定鎖櫃隔日再卸貨。不料當夜11:45分有人開小車來，將貨櫃解鎖。到午夜12:13分又有人開來了大卡車車頭，將整個貨櫃拉走。貨主在12:25分發現後立即報警，但是警察凌晨1:40分趕到時，已經追不回來了。

貨櫃內全是熱門的電子產品，包括3D 打印機、便攜式 CD 播放器、麥克風組件、速度溜冰鞋、便攜式顯示器、USB電纜、行車記錄儀、指甲刀套裝和美甲套裝、觸摸屏清潔器、預告片、機殼等。 

這位不具名的女貿易商，透過朋友找到TACF理事，報告了失竊事件全過程，希望將自己的遭遇，透過TACF傳達給南加州的華商，特別警惕連鍋端的竊盜方式和組織性犯罪。

這種方式顯然是這位受害人非常沮喪，因為貨物保險不一定會賠償，希望警方能夠追回貨櫃，減少損失。這家物流貿易公司靠近核桃市工業區。TACF已經協助報案，工業市警察局正在積極調查中。

竊賊將貨櫃車頭深夜開進停車場。(TACF提供)
竊賊將貨櫃車頭深夜開進停車場。(TACF提供)

警察 南加 工業市

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