劉峻誠獲IEEE消費者技術協會企業創新領袖獎

耐能創始人兼執行長劉峻誠(左二)榮獲IEEE CTSoc 頒發的企業創新領袖獎，圖右二為中央研究院院士暨洛加大教授張懋中。（圖片由劉峻誠提供)

2023 年1月6日，耐能(Kneron)創始人兼執行長劉峻誠博士在2023 年國際消費電子展(CES )上，榮獲IEEE消費者技術協會(CTSoc)頒發的企業創新領袖獎（Corporate Innovation Leadership Award）。

據IEEE稱，該獎項表彰耐能公司「在消費技術方面的傑出創新和領導地位」。IEEE作為全球性的電子和電氣工程的權威專業學會，關注點覆蓋多個行業及學術界，並引領新技術發展步伐。消費者技術協會作為IEEE內部組織之一，致力於推動電子工程和相關技術與科學在消費電子領域的理論與實踐，激勵著為消費產品開發、開發和部署尖端技術，以促進人類進步和造福人類為宗旨。

此次獲授CTSoc的企業創新領袖獎，旨在表彰消費技術方面表現出卓越創新和領導才能的成員，每年僅評選出1位獲獎者。耐能創始人劉峻誠博士此前曾獲得2021年 IEEE Darlington獎，因其發明瞭一種突破性的神經處理單元體系結構。作為公司的核心技術，2023年IEEE CTSoc頒發的企業創新領袖獎進一步驗證了該技術的商業影響。耐能聯合創始人張懋中博士亦於上個月獲授2023 IEEE/RSE詹姆斯•克拉克•麥克斯韋獎(IEEE/RSE James Clerk Maxwell Medal)獎章，由RSE和IEEE聯合授予，表彰對電子和電氣工程或相關領域的發展做出開創性貢獻的人，獲獎人「針對異質結器件技術以及可重構CMOS片上系統，實現了前所未有的高帶寬和可重構靈活性。」

劉峻誠博士表示，「在短短兩年內再次獲得IEEE的認可是我們的榮幸，與往常一樣，耐能將繼續努力，通過加速AI 在各領域的應用，為大家帶來更安全，更智能的生活，實現AI無所不在的美好願景。」