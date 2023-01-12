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洛杉磯經文處處長親民 勇於為台灣發聲 僑界不捨他離任

記者蕭迪玉/安那罕即時報導
橙縣及聖地牙哥縣僑領歡送黃敏境、邱瓊慧夫婦（前排中）。（記者蕭迪玉/攝影）
橙縣及聖地牙哥縣僑領歡送黃敏境、邱瓊慧夫婦（前排中）。（記者蕭迪玉/攝影）

橙縣聖地牙哥縣僑學界代表百餘人，12日中午在迪士尼樂園旁的Wyndham大酒店舉行午宴，依依不捨的歡送任期屆滿的駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境夫婦。

黃敏境雖然派駐洛杉磯不過兩年餘，但因形象極具親和力，且勇於為台灣發聲，深受僑胞愛戴。一些獲悉他將調離洛杉磯的僑胞均表示不捨，並對他在洛杉磯的表現給予高度評價。

黃處長最近因公務繁忙，聲音有些沙啞，他以感性的口吻致詞說，他在外交部服務30多年，從外交新手轉眼已成老兵。此次駐外八年多，曾先後在休士頓、華府及洛杉磯三地服務，特別感謝全球台僑最多的洛杉磯僑界支持，在疫情期間出錢出力，提供防疫物資給美國主流社會，使台灣能見度大為提升，更讓美國人了解台灣自由民主的價值觀。現在雖因任期屆滿輪調返國，「但我把我的心留在洛杉磯！」

處長夫人邱瓊慧也代表黃處長高歌一曲，表達他們對橙縣及聖地牙哥僑學界的感激之情。

這場午宴由僑務諮詢委員林翠雲擔任總召集人，僑務委員張德芝、杜武青、張珮鑾、謝家樹擔任共同召集人，籌備委員包括僑務諮詢委員許清松、邱垂煌、黃莉莉、傅家康、僑務顧問曾昭華、橙縣獅子會財務長楊怡文。主辦單位有北美華人會計師協會、橙縣華人商會、橙縣華人獅子會、南加州台大校友會、柑縣台美商會、橙縣青少年文化大使(FASCA)。協辦單位包括橙縣僑界急難救助協會、南加州台灣旅館同業公會、聖地牙哥雙十委員會、聖地牙哥台灣同灣會、聖地牙哥台美基金會及爾灣中文學校。

洛杉磯 橙縣 聖地牙哥

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