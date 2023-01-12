洛杉磯經文處處長親民 勇於為台灣發聲 僑界不捨他離任

橙縣及聖地牙哥縣僑領歡送黃敏境、邱瓊慧夫婦（前排中）。（記者蕭迪玉/攝影）

橙縣 及聖地牙哥 縣僑學界代表百餘人，12日中午在迪士尼樂園旁的Wyndham大酒店舉行午宴，依依不捨的歡送任期屆滿的駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處處長黃敏境夫婦。

黃敏境雖然派駐洛杉磯不過兩年餘，但因形象極具親和力，且勇於為台灣發聲，深受僑胞愛戴。一些獲悉他將調離洛杉磯的僑胞均表示不捨，並對他在洛杉磯的表現給予高度評價。

黃處長最近因公務繁忙，聲音有些沙啞，他以感性的口吻致詞說，他在外交部服務30多年，從外交新手轉眼已成老兵。此次駐外八年多，曾先後在休士頓、華府及洛杉磯三地服務，特別感謝全球台僑最多的洛杉磯僑界支持，在疫情期間出錢出力，提供防疫物資給美國主流社會，使台灣能見度大為提升，更讓美國人了解台灣自由民主的價值觀。現在雖因任期屆滿輪調返國，「但我把我的心留在洛杉磯！」

處長夫人邱瓊慧也代表黃處長高歌一曲，表達他們對橙縣及聖地牙哥僑學界的感激之情。

這場午宴由僑務諮詢委員林翠雲擔任總召集人，僑務委員張德芝、杜武青、張珮鑾、謝家樹擔任共同召集人，籌備委員包括僑務諮詢委員許清松、邱垂煌、黃莉莉、傅家康、僑務顧問曾昭華、橙縣獅子會財務長楊怡文。主辦單位有北美華人會計師協會、橙縣華人商會、橙縣華人獅子會、南加州台大校友會、柑縣台美商會、橙縣青少年文化大使(FASCA)。協辦單位包括橙縣僑界急難救助協會、南加州台灣旅館同業公會、聖地牙哥雙十委員會、聖地牙哥台灣同灣會、聖地牙哥台美基金會及爾灣中文學校。