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豪宅變惡夢 橙縣華婦被社區警衛懟上 HOA也不作為？

記者劉子為/橙縣即時報導
警衛將王太太的照片和個人信息貼在警衛室。（受訪者提供）
警衛將王太太的照片和個人信息貼在警衛室。（受訪者提供）

豪宅別墅在很多人眼中意味著安全、高品質的居住環境，然而家住在橙縣新港海岸（Newport Coast）某高檔別墅區的王太太，近期卻遭受了令她很不開心的待遇。王太太表示，她在該社區居住已久，之前的生活還算平靜，但從2022年初開始，就因為該社區的一名警衛懟上她，慢慢的變成了她的噩夢。

2022年1月25日，王太太出門散步回家時，發現鑰匙打不開小區大門，於是找到警衛幫忙。誰料警衛拒絕幫忙開門，給出的原因是「你在走路，而不是開車」。王太太稱，警衛朝她喊「大不了去投訴我吧」（Go ahead and complain about me)。與此同時，王太太留意到警衛針對同樣情形，倒是有給住在小區的其他人開門，只是對象都不是亞裔。王太太隨後向屋主協會（HOA）舉報該名警衛，但得到的回覆是「不能更換警衛，因為每個人都喜歡他」。

6月20日，這名警衛寫報告說，王太太有一位工人違規闖入小區。根據警衛報告，一工人到小區大門口表示要去王太太家，警衛撥打王太太家電話無人接聽，按規定不能放人。然而在警衛的幾番勸說下，工人的態度很不好，直接闖進小區。這報告讓王太太感到莫名其妙，首先，她沒有雇用該工人；其次，她也沒接到任何電話。經過王太太調閱錄像後發現，大門是由警衛打開的，不存在強行闖入一說。警察也幫忙找到一位證人，根據證人提供的通話記錄，在大門打開前，警衛室的最後一通電話是打給王太太鄰居的。

因為屋主協會不作為，王太太將此事反饋給負責小區治安的保全公司。保全公司調查後，認為王太太描述的情況屬實，表示會給警衛處分。但奇怪的是，沒等到處分落實，保全公司反而先被住家協會解雇，而新來的保全公司仍保留這位「針對王太太」的警衛。無論王太太如何解釋，警衛、屋主協會皆聲稱這位闖入小區的工人，就是王太太雇用的。

感到冤枉和氣憤的王太太，只能想辦法四處申訴維權，起先她只是希望警衛能得到應有的懲處，並無意對抗屋主協會。但在申訴過程中，她發現警衛的背景「很硬」，屋主協會也站在警衛那邊。王太太對屋主協會的表現也感到失望，她表示每個月支付485元HOA費，但小區內的許多迫切問題得不到解決，比如響尾蛇太多，而HOA卻有時間來針對自己。

儘管王太太未能討到說法，噩夢卻沒有到此結束。她無意中得知這名警衛在警衛室貼了一張紙，上面寫到「只要王女士來抱怨我，就寫事故報告」。隨後，這名警衛還在警衛室公佈了王太太的照片、住址、車型和車牌號，儼然一副「讓所有警衛來檢舉王太太」的架勢。

王太太指出，小區的屋主和屋主協會的成員以中東人為主，在疫情開始後，作為華人的她有感受到一些區別對待。這一系列事情的發生，更讓她覺得自己有被針對和歧視，認為「對方的目的是讓我搬家」。

王太太因為覺得證據充足，選擇「小額法庭」打官司；小額法庭是民事法庭的一部分，好處是價格便宜，也不必請律師。但結果她卻敗訴，她表示「法官沒有給出明確的原因」。不過，敗訴後王太太的維權之路尚未終止，她在維權過程中有不少意外發現，比如新的保全公司的營業資格成謎，屋主協會動用社區律師來和王太太對抗，她目前正在和律師商討如何應對。王太太還透露，社區律師還不斷寄信恐嚇她和丈夫，她目前已經向律師公會檢舉。

記者聯繫到了被判定為「闖入小區」的工人，想證實他當日究竟為誰工作，該工人先答應接受採訪，半天後變卦。記者還試圖聯繫警衛室，但尚未有任何回覆。

針對這類在居住的社區遭遇不公或違法對待，且HOA不作為時，屋主應該怎麼辦？非負責本案的律師蔡玫慧表示，「應盡量諮詢律師」。提到一些民眾可能為了省錢選擇「小額法庭」，但原告如果在小額法庭輸了，是不能再上訴。打官司不僅看誰更佔理，也看法律視角和法律程序，找律師保駕護航更能使訴訟不留遺憾。

警衛在警衛室公然貼告示，讓同仁記錄王太太的言行舉止。（受訪者提供）
警衛在警衛室公然貼告示，讓同仁記錄王太太的言行舉止。（受訪者提供）
社區律師不斷給王太太寄律師信，王太太感到被騷擾。（受訪者提供）
社區律師不斷給王太太寄律師信，王太太感到被騷擾。（受訪者提供）

警察 亞裔 疫情

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