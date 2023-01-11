洛縣華人社區採購再增便利 又增一家華資超市

阿罕布拉吉利超市（Fresh Farm Outlet）12日新張，首日及新張期間以大折扣和豐富贈品吸引人氣。商家表示，物美價廉和新鮮是他們希望未來全年提供給消費者的採購體驗。（記者楊青/攝影）

中國農曆新年前夕聖蓋博谷華人 社區再添超市，洛杉磯縣阿罕布拉市吉利超市（Fresh Farm Outlet）12日新張，首日及新張期間以大折扣和豐富贈品吸引人氣。商家表示，物美價廉和新鮮是他們希望未來全年提供給消費者的採購體驗。

吉利超市位於阿罕布拉市（Alhambra）山谷大道（Valley Blvd）與Vega街交口的泰安廣場内（光華超市舊址）。負責人表示，他們是一家全新的超市，無論是魚肉生鮮和蔬菜 水果，還是南北雜貨和零食醬料，都因有自己的農場和獨特的進貨渠道，在新鮮度和價格等方面將與眾不同。

吉利超市總經理楊文興說，超市在加州的佛雷斯諾（Fresno）、卡馬里奧（Camarillo）及墨西哥 （Mexico）都有自己經營的大型農場和果園，其中墨西哥的農場600多畝，美墨兩地的種植園能夠兼顧春夏秋冬不同季節最主要的大宗蔬菜和水果供應，還包括一些像Star Apple這樣的新品種。

他表示，多年以來都是為聖蓋博谷華人和亞裔超市提供蔬菜和水果，現在前店後場，自家種植的果蔬第一時間放到自家的貨架上銷售。民眾不僅可以吃到很多新鮮菜蔬，而且價格便宜。他舉例說，華人喜歡的茄子、苦瓜、節瓜等等，將可望常年見到99分三磅的好康。

楊文興並說，超市的家禽和肉類將由阿肯色州（Arkansas）等地養殖場直接提供，由於超市的投資人同時擁有50部運輸車團隊，不僅保證快速運輸，快速到達，快速上架銷售，無需經過中間商，價格更加便宜，在目前通貨膨脹物價飆升今天，為大家省錢。

超市董事長蔡志興表示，為了讓華人民眾能夠度過一個寓意祥和的農曆新年，吉利超市特別選在農曆新年前正式開張營業，同時也是為了滿足華人過節期間方便採買到價格優惠的年貨。他表示，吉利超市的優勢在於自家的農場直營，沒有任何的中間商，加之配有自己的物流團隊，保障蔬菜、水果的新鮮度，保障了食品價格的競爭優勢。