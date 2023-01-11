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美知名家居零售商陷財務危機 計畫關閉南加六門店

記者朱敏梓／即時報導
美國知名家居零售商Bed Bath & Beyond計畫在南加關閉六家門店。（Bed Bath & Beyond）
美國知名家居零售商Bed Bath & Beyond計畫在南加關閉六家門店。（Bed Bath & Beyond）

美國知名家居零售商Bed Bath & Beyond 股價持續下滑，該公司宣布計劃關閉 150 家門店中的 126 家，包括位於南加瓦倫西亞（Valencia）、 棕櫚谷（Palmdale）、布班克（Burbank）、拉哈布拉（La Habra）、雷克伍（Lakewood）和普安那公園（Buena Park )的六家門店。唯目前尚未給出何時關閉的確切時間。

8月時，這家家居用品零售商獲得逾 5 億元的新融資，並宣布將關閉其 150 家門店，與裁員 20%。 該公司表示，它有望實現這一目標，並暗示該戰略可能涉及破產。截至 2022 年 2 月 26 日，該公司擁有約 3萬2000 名員工。

除了同名品牌外，該零售商在 2022 財年第一季度末，擁有 135 家 Buybuy Baby 商店，和 51 個以 Harmon、Harmon Face Values 或 Face Values 為品牌的門店。在截至去年 5 月 28 日的三個月內，它還開設了五家 Buybuy Baby 商店。

據數據收集公司 ScrapeHero 稱，該公司在美國經營著 708 家 Bed Bath & Beyond 門店，其中 69 家位於加州。Bed Bath & Beyond 總裁兼首席執行官 Sue Gove 在一項聲明中表示，Bed Bath & Beyond 在 2022 財年第三季度啟動了一項扭虧為盈計劃，但未能達到預期的效果。

「儘管我們迅速有效地改變了產品種類，和其他銷售和營銷策略，但庫存受到限制，我們沒有實現我們的目標」。該零售商第三財季淨虧損近 3.93 億元，高於去年同期的 2.764 億元虧損。

截至 11 月 26 日的三個月銷售額下滑 33% 至 12.6 億元，而去年同期為 18.8 億元。 開業至少一年的商店的銷售額，也就是衡量零售商健康狀況的關鍵指標下降了 32%。

零售商 加州 破產

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