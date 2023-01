美知名家居零售商陷財務危機 計畫關閉南加六門店

美國知名家居零售商Bed Bath & Beyond計畫在南加關閉六家門店。(Bed Bath & Beyond)

美國知名家居零售商 Bed Bath & Beyond 股價持續下滑,該公司宣布計劃關閉 150 家門店中的 126 家,包括位於南加瓦倫西亞(Valencia)、 棕櫚谷(Palmdale)、布班克(Burbank)、拉哈布拉(La Habra)、雷克伍(Lakewood)和普安那公園(Buena Park )的六家門店。唯目前尚未給出何時關閉的確切時間。

8月時,這家家居用品零售商獲得逾 5 億元的新融資,並宣布將關閉其 150 家門店,與裁員 20%。 該公司表示,它有望實現這一目標,並暗示該戰略可能涉及破產 。截至 2022 年 2 月 26 日,該公司擁有約 3萬2000 名員工。

除了同名品牌外,該零售商在 2022 財年第一季度末,擁有 135 家 Buybuy Baby 商店,和 51 個以 Harmon、Harmon Face Values 或 Face Values 為品牌的門店。在截至去年 5 月 28 日的三個月內,它還開設了五家 Buybuy Baby 商店。

據數據收集公司 ScrapeHero 稱,該公司在美國經營著 708 家 Bed Bath & Beyond 門店,其中 69 家位於加州 。Bed Bath & Beyond 總裁兼首席執行官 Sue Gove 在一項聲明中表示,Bed Bath & Beyond 在 2022 財年第三季度啟動了一項扭虧為盈計劃,但未能達到預期的效果。

「儘管我們迅速有效地改變了產品種類,和其他銷售和營銷策略,但庫存受到限制,我們沒有實現我們的目標」。該零售商第三財季淨虧損近 3.93 億元,高於去年同期的 2.764 億元虧損。

截至 11 月 26 日的三個月銷售額下滑 33% 至 12.6 億元,而去年同期為 18.8 億元。 開業至少一年的商店的銷售額,也就是衡量零售商健康狀況的關鍵指標下降了 32%。