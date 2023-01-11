影/洛縣華人區亞裔烈酒店賣出兆彩400萬元獎券

一名前來購買彩券西裔居民正在拍照。（記者啟鉻／攝影）

兆彩彩券（Mega Millions）10日開獎，頭獎無人中，但在洛杉磯縣屬地哈仙達岡（Hacienda Heights,哈岡），有人買的兆彩彩券獲中五個號碼，只少了匹配的金球號碼，獲獎金逾390萬元。賣出兆彩二獎的是一家韓裔 經營的烈酒店Park's Liquor，位於哈岡第七街907號（907 Seventh Ave.）；韓裔女店員表示，尚不知是誰中獎。

視頻來源：記者啟鉻

兆彩下次開獎，頭獎獎金累積增至13.5億元。為全美彩券史上第四高的累積獎金。華裔 認為，彩券若累積獎金太多，應該提高中獎者比例。

韓裔經營的烈酒店Park's Liquor，11日當天陸續有多家媒體採訪，也有一些彩券愛好者前來購買兆彩彩券。韓裔女職員表示，業者不在店裡，而前來購買彩券的，大多是西裔及少數的亞裔居民。西裔Carlos表示，他常到這裡購買彩券，不論誰中獎，都表達祝賀。也希望自己在什麼時候，能獲得幸運大獎。

據悉，當天一大早彩券局的工作人員就送來一張獲獎標誌，是一張大大的支票，上面有「這裡迎來兆彩獲獎者！」，獎金是397萬609元。由於獲獎者還需繳納聯邦及州所得稅，實際獲得獎金只是超過190萬元。

一位柬埔寨裔男士說，他叫諾汶，從媒體獲悉這裡賣出兆彩二等獎，特意從波莫那市趕來購買彩券，有兆彩和勁球，雖然要想得獎金很難，但也想沾些運氣。

而當天前來購買彩券及其他雜貨的顧客，以西裔為主。雖然哈仙達岡華人居民的比例極高，但烈酒店周邊社區也以西裔住家為主。

有人說，賣出獲獎彩券的商家是因為地點上占優勢。但據華裔命理師段建華說，從傳統周易命理分析，主要還是彩券獲獎者個人的命理條件，與中獎多少都有密切關聯。

兆彩最近的頭獎是2022年10月由洛縣 艾塔迪納（Altadena）一家加油站便利店賣出，兩名幸運兒分享5億200萬元獎金，其中一人是洛縣居民，另一人是佛羅里達州居民。

雖然兆彩或勁球頭獎的中獎率非常低，但南加僑領溫桂芃表示，僅管中獎率低，但看到兆彩彩券獎金累積超過十億，也會很想試試手氣。她並說，在彩券獎金累積太多時，彩券管理當局應該將購買者的中獎率增加，這樣或可刺激更多人購買彩券。