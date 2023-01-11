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洛杉磯高速公路因暴雨形成大坑 瞬間吞下2輛車

洛杉磯訊
洛杉磯高速公路因暴雨形成大坑，瞬間吞下 2 輛車。(美聯社)
洛杉磯高速公路因暴雨形成大坑，瞬間吞下 2 輛車。(美聯社)

暴風雨接連幾天襲擊南加州，1月9日（周一）晚的大雨，造成洛杉磯查茨沃斯(Chatsworth)地區靠近118高速公路地面出現一個大坑，坑深估計約 40 呎，已經吞沒兩輛車。

洛杉磯公共工程部的工作人員夜以繼日地工作，以穩定查茨沃斯 118 高速公路以南的艾弗森路（ Iverson Road）部分路段。 9日晚上，一名母親和十多歲的女兒駕駛著一輛日產汽車、並拖著一輛皮卡車，一起掉入這個大坑，後被消防人員救出並送往醫院救治。

事故發生時，皮卡車上的乘客毫髮無損地逃離車輛，但皮卡車砸在日產汽車的頂部，將母女兩人困在車裡，情況危急。緊急的救援行動立即展開，洛杉磯縣消防局、市消防局和范杜拉（Ventura）消防局的急救人員，花了約一小時才將被困母女從污水坑中拉出來。

洛市消防局Erik Scott表示，救援行動中，消防隊員放下梯子，並使用大型雲梯車進行高角度繩索救援，將一名消防員吊在繩子上，繫好安全帶，後將被困者抬到安全的地方。

隨著本周末該地區更多的降雨，當局擔心不穩定的地形可能會給路段造成更大的混亂。第 12 區議員John Lee表示，這個大坑仍然非常不穩定，會更深，繼續侵蝕，預計會有更多降雨，必須要想辦法引水，需要在前端創建一個斜坡，以便能夠將汽車開出來。

官員們表示，工作人員需要幾個小時才能將兩輛車移走，以便開始清理。

汽車 洛杉磯 加州

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