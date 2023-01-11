羅省中華會館4大首長拜會經文處 將捍衛自由、民主精神
羅省中華會館2023年度新任四大首長，包括正、副主席李金生和司徒展環，正、副監事長胡卓球和林鐘博，偕同顧問及所屬27個僑團代表，1月10日（週二）拜會駐洛杉磯台北經濟文化辦事處。雙方洽談愉快，中華會館一方並再三強調會捍衛中華民國台灣的自由和民主的精神。
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境表示，他非常高興也很榮幸，可以在經文處歡迎新當選的中華會館四大首長及所屬僑團的領袖們。過去一年的各項活動，都有許多僑胞和社團支持，感謝僑領們曾提出的寶貴意見，相信在全體僑胞的共同努力下，未來的一年也會是充滿希望的一年，也希望未來在各大活動中，可以在原有的基礎上，繼續合作無間。
黃敏境並代表僑委會，頒發感謝狀給服務僑民的僑領們。
中華會館主席李金生表示，他很高興能與38位代表一同前來拜會經文處；全員出席的情況非常少見，也代表他們對新上任的四大首長的支持。洛僑中心和經文處與中華會館的合作一直以來非常愉快，他們也會在未來繼續支持中華民國。
李金生並談起新上任目標，指出華埠有塊政府提供的免費停車位的土地，他會確保這個福利不會被影響。另一目標則是確保中華會館的收入持續增長。
當天出席的尚有：洛僑中心主任陳敏永、顧問張自家、余艷濃 、僑務委員廖美華、福地會會長伍子行 、福地會副會長黄新周 、福僑會會長羅淑珍 、福僑會副會長伍國勝 、遡源堂主席鄺志民、至孝篤親副主席陳周正、李焯漢 李氏款宗公所主席、伍胥山公所副主席伍永強、寧僑公會副主席譚新誠、至德三德公所主席周賜軒、婦女新理會副主席呂梁蘭芳、龍岡親義公所主席劉文新、岡州會館主府勞尊佑、 保安堂副主席林社潮、林西河堂主席林偉權、合勝堂副主席黄美霞、 監事會副核數伍雁娟、呂氏宗親會副主席(代)呂業芳 、至德三德公所副主席周睛等。
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