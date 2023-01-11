羅省中華會館4大首長拜會經文處 將捍衛自由、民主精神

黃敏境頒發感謝狀給福僑會會長羅淑珍。（記者張庭瑜/攝影）

羅省中華會館2023年度新任四大首長，包括正、副主席李金生和司徒展環，正、副監事長胡卓球和林鐘博，偕同顧問及所屬27個僑團代表，1月10日（週二）拜會駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處。雙方洽談愉快，中華會館一方並再三強調會捍衛中華民國 台灣的自由和民主的精神。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境表示，他非常高興也很榮幸，可以在經文處歡迎新當選的中華會館四大首長及所屬僑團的領袖們。過去一年的各項活動，都有許多僑胞和社團支持，感謝僑領們曾提出的寶貴意見，相信在全體僑胞的共同努力下，未來的一年也會是充滿希望的一年，也希望未來在各大活動中，可以在原有的基礎上，繼續合作無間。

黃敏境並代表僑委會，頒發感謝狀給服務僑民的僑領們。

中華會館主席李金生表示，他很高興能與38位代表一同前來拜會經文處；全員出席的情況非常少見，也代表他們對新上任的四大首長的支持。洛僑中心和經文處與中華會館的合作一直以來非常愉快，他們也會在未來繼續支持中華民國。

李金生並談起新上任目標，指出華埠 有塊政府提供的免費停車位的土地，他會確保這個福利不會被影響。另一目標則是確保中華會館的收入持續增長。