洛縣府通過1月22日為農曆新年 象徵尊重亞裔文化

洛縣決議通過2023農曆新年日期。（unsplash.com）

洛杉磯縣政委員會（Los Angeles County Board of Supervisors）10日一致通過決議，宣佈2023 年1月22日為農曆新年（Lunar New Year）的開始。

該決議的發起人洛縣縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis）表示，農曆新年是許多亞裔 和太平洋島國族裔中最重要的節日。 2023年是兔年，新年的第一天是向神祇和祖先表示敬意的時刻，這種傳統已經在不同的亞裔美國人和太平洋島民文化中延續幾個世紀。2023年1月22日是這個新年的第一天，農曆新年的慶祝活動通常持續兩週。

該決議的共同發起人，洛縣縣政委員巴格（Kathryn Barger）說，「在洛杉磯縣認可農曆新年是對亞洲和太平洋島民居民文化和傳統的尊重。」2023年是兔年 ，兔年象徵著希望和內心的平靜。過去幾年，全球都經歷一些艱難的歲月，這不僅考驗了人們的身體，也考驗著心理和情緒極限。而農曆新年的到來，給了大家重新出發的信念，讓大家成為更好的自己。

加州 州長紐森（Gavin Newsom）於去年簽署新法案，正式將農曆新年定為該州的法定假日之一。紐森在簽署聲明中強調，承認農曆新年意味著加州尊重也承認亞裔社區帶來的多樣性。