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「艾倫秀」主持人竟是炒房高手 已賺8000萬 重點放南加

記者趙健／洛杉磯即時報導
艾倫夫婦豪宅的起居室。（Realtor）
艾倫夫婦豪宅的起居室。（Realtor）

家喻戶曉的「艾倫秀」主持人艾倫狄珍妮絲(Ellen DeGeneres)，廣受觀眾喜愛，但很多人可能並不知道她在房產投資方面也獨具慧眼，是好萊塢著名的「翻屋」（house flipping）高手。近日她與妻子波蒂亞德羅西(Portia de Rossi)又將名下一棟豪宅掛牌出售。

這棟位於南加名人聚集地聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara County）蒙特斯托（Montecito）的精美豪宅，在2022年4月才被這對好萊塢明星夫婦收入囊中，短短幾個月再次被掛牌上市。儘管全美房市都很低迷，但該房的價格卻從當初540萬元的購入價提升至585萬元。

這座建於1915年的精美平房，共有三間臥室，面積8276平方呎。在艷麗的紅色大門後，是一間明亮通風的起居室，教堂式的天花板和古樸的橫樑讓整個空間顯露奢華。雖然尚不清楚艾倫和妻子是否對該房屋進行過任何翻新或大規模改進，但這座別緻的加州平房確實具備經典而現代的美感。

艾倫和妻子是好萊塢著名的「炒房夫婦」，多年來一直熱衷於南加地區豪宅的買賣。這對坐擁多套頂級房產的明星夫婦，近年來將「翻屋」事業的重心放在了南加聖塔芭芭拉地區。據「建築文摘」(Architectural Digest）報道，艾倫早在2013年時就以2650萬元買下了聖塔芭芭拉地區一棟豪宅，並在五年後以3400萬的價格轉手。之後的十年裡，艾倫夫婦多次「翻屋」獲利，而買家多為好萊塢明星和商界名流。 2022年，這對夫婦更是以7000萬元的價格購入一座佔地十畝的莊園，刷新了聖塔芭芭拉地區房產交易的價格紀錄。

據南加資深豪宅經紀李貞德(Janice Lee)表示，在全美房屋交易量大幅下行的趨勢下，聖塔芭芭拉地區的豪宅價格依然堅挺。這裡不僅是富商名流的聚集地，就連英國皇室也搬來此地，英國哈利王子與妻子梅根就已在此地居住近三年。

據New York Post消息，截至2021年，艾倫已通過房產交易賺取了8000萬美金。不過，艾倫在接受採訪時表示，她不認為自己是在「炒房」，之所買賣房屋是因為自己「喜歡不同的風格的建築——我喜歡家具，我喜歡裝飾。」

據悉，截至2021年，艾倫已通過房產交易賺取了8000萬美金。（Realtor）
據悉，截至2021年，艾倫已通過房產交易賺取了8000萬美金。（Realtor）
艾倫夫婦近日將名下一棟位於聖塔芭芭拉地區的豪宅掛牌出售。（Realtor）
艾倫夫婦近日將名下一棟位於聖塔芭芭拉地區的豪宅掛牌出售。（Realtor）
艾倫夫婦豪宅的後院。（Realtor）
艾倫夫婦豪宅的後院。（Realtor）
簡約的臥室裝修。（Realtor）
簡約的臥室裝修。（Realtor）

南加 好萊塢 英國

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