我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」

世界OnAir／她在奧州做奶茶店生意旺 半年就開分店

南加華人城市暴雨如注 路面嚴重積水 車輛水中行

記者邵敏／亞凱迪亞即時報導
暴雨導致路面嚴重積水，車輛在水中行駛。（記者邵敏／攝影）
暴雨導致路面嚴重積水，車輛在水中行駛。（記者邵敏／攝影）

南加地區近日持續暴風雨天氣，華人聚居城市洛杉磯縣亞凱迪亞市（Arcadia）10日（周二）上午，大雨傾盆而下，導致路面嚴重積水，人們出行困難，學生上學路上幾乎寸步難行。有華人感慨，來洛杉磯近十年，還從沒有見過這樣的大雨。

視頻來源：記者邵敏

亞市Holly Avenue小學10日早上8時左右，學校門口擠滿送孩子的車輛，一直延續幾個路口。因為下暴雨，路面積滿了水，一些地方更是水流奔騰不息，很多沿街停靠的車輛幾乎都停在水中。

家長張女士平日會把車停在附近的教堂，再送孩子步行幾分鐘去學校，「雨下得實在太大了，我們都沒有雨鞋，肯定會淋濕，孩子最近身體不大好，擔心淋雨會生病。」張女士考慮加入車龍，開車到校門口直接讓孩子下車，但一眼望去，排隊等候的車輛看不到底，「這樣等下去，孩子上學肯定遲到，我上班也要遲到了。」

張女士形容當時路面交通混亂，「洛杉磯人好像一到下雨天，大家都不知道怎麼開車了，有人當街掉頭，也有人急著帶孩子亂穿馬路，不時聽到有人狂按喇叭。」她最終還是決定把車停靠在路邊，帶孩子在暴雨中穿梭，一路艱難地走到校門口，「平時送孩子最多十分鐘，這天足足花了30分鐘，全都淋濕了，鞋子裡也都是水。」

對於開車去公司的上班族來說，當天的暴風雨天氣也造成極大困擾，有華人表示自己在高速路上駕駛，雨大的完全看不清前方路況，「眼前一片紅，全是剎車燈，這雨真是像在玩命一樣的下。」

學校門口擠滿送孩子的車輛，一直延續幾個路口。（記者邵敏／攝影）
學校門口擠滿送孩子的車輛，一直延續幾個路口。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯 華人 暴雨

上一則

暴雨橫掃南加 洛縣居民開車送孩子上學直接衝進游泳池

延伸閱讀

已造成17人死亡 加州暴雨下不停 泥石流風險增

已造成17人死亡 加州暴雨下不停 泥石流風險增
暴雨橫掃南加 洛縣居民開車送孩子上學直接衝進游泳池

暴雨橫掃南加 洛縣居民開車送孩子上學直接衝進游泳池
暴雨防洪計畫 市府砸4億擴大實施

暴雨防洪計畫 市府砸4億擴大實施
暴雨來襲 狂風大作、樹被吹倒、停電…華人遊客困度假村

暴雨來襲 狂風大作、樹被吹倒、停電…華人遊客困度假村
3大5小遊洛杉磯國家森林受困河谷 搜救隊做滑索助脫困

3大5小遊洛杉磯國家森林受困河谷 搜救隊做滑索助脫困
8名徒步者被困洛杉磯國家森林河流 救援隊這招成功解救

8名徒步者被困洛杉磯國家森林河流 救援隊這招成功解救

熱門新聞

不少華人對於中國人不能擁有中美雙重國籍的規定耿耿於懷，尤其疫情期間因為中國簽證難辦，導致很多海外華人無法回國探望親人。（本報資料照片）

雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重

2023-01-09 16:01
律師提醒使用兩本護照入出境美國已觸法。(取材自海關邊境保護局臉書)

中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？

2023-01-09 12:59
華人移民律師現在很忙，因為很多中國人和台灣人都想潤。（取材自移民局網站）

逃疫避戰 兩岸人民潤風又起 台偏好E-2 陸EB-1居多

2023-01-07 12:30
新年伊始，網友曬照稱在洛杉磯市西野廣場偶遇張藝謀夫婦。 （小紅書）

張藝謀洛杉磯購物照片曝光 這次是真的？

2023-01-04 14:59
火葬費用高如天價，迫使某些家庭自己動手，一群人圍在停車場的克難火葬堆旁邊。(視頻截圖)

世界晚報／天價火葬費迫使家屬當街燒遺體 哀嚎聲一片

2023-01-05 21:44
李女士購買的爬爬墊超出了體積，要另算運費。（圖：李女士提供）

海淘集運來美踩雷 華人：沒比在美買便宜

2023-01-08 02:20

超人氣

更多 >
危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用

危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用
美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」
與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎
數位芬太尼 讓美國人上癮…全美16州「禁用TikTok」

數位芬太尼 讓美國人上癮…全美16州「禁用TikTok」
中國高喊疫情高峰已過 專家：不可能 至少要這時間之後

中國高喊疫情高峰已過 專家：不可能 至少要這時間之後