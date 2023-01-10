專家：低碳飲食有可能是糖尿病患者救命曙光

糖尿病困擾許多病人已久，最新研究顯示低碳飲食有解緩的跡象。（截至Unsplash）

第二型糖尿病 作為許多國人常患疾病之一，對於許多家屬、患者本身都是極其煎熬，但根據近期最新研究顯明，低碳水化合物飲食將可以有效控制患者血糖 ，甚至有停藥的可能性。對此研究，許多知名醫療中心專家紛紛表示，有可能性，但需觀察。

近期由英國諾伍德外科 （Norwood Surgery）安文（David Unwin） 博士，發表於BMJ Nutrition, Prevention & Health上的研究表明，低碳水化合物飲食將可以有效控制糖尿病患者的血糖，並在研究期間，邀請多位2 型糖尿病患者參與實驗，證實有效解緩。

對此結果，新澤西州（New Jersey）蒂內克（Teaneck）聖名醫療中心（Holy Name Medical Center）內分泌服務醫學 主任埃克曼（Ari Eckman）博士也表示，這項研究將可造福許多 2 型糖尿病患者，並幫助他們成功擺脫終身藥物治療的窘境，也給患者一個未來藍圖，讓他們了解通過飲食就能成功控制糖尿病，希望未來可以看到更進一步的研究結果。

2 型糖尿病在醫學界中，普遍被認為是無法治癒的終生疾病。但近期隨著越來越多的研究顯示，達到長期緩解的可能性並非不可能。患者的數據顯示只需三個月未服用藥物，就能自行回覆至低於 48 毫摩爾或 6.5%和一定的血糖水平。 儘管如此，仍有許多患者仍因控制不佳，無法達到一定的血糖控制。

現今約80-90%的2 型糖尿病患者都有超重或肥胖問題，根據研究顯明，其中大多數的患者都能靠減少熱量攝入，通過降低肝臟脂肪水平和改善胰腺 β 細胞的功能來誘導 2 型糖尿 病緩解。 因此採用一定的飲食管理可以幫助 2 型糖尿病患者獲得緩解的說法有一定準確性。但以往都因各類飲食法的有效性存在相互矛盾的證據，讓學者不敢輕易斷言哪類飲食最能有效緩解。

為了找出有效解緩糖尿病的飲食法，安文評估過去八年內所有英國的臨床數據後，邀請186 名臨床 2 型糖尿病患者，共實驗33個月來證實療效成果。期間臨床醫生定時建議患者如何識別和避免觸發食物、邀請患者參加一對一諮詢、及低碳飲食備餐小組會議等課程。

研究結束後，安文發現參與實驗者平均下降約10 公斤(22 磅)，約 有97% 的患者在實驗期間 HbA1c 血糖值水平顯著下降、而平均血壓、甘油三酯水平和低密度脂蛋白膽固醇等也一同下降。約51%（94位）患者的病情更是達到持續緩解，三個月內的平均HbA1c 血糖值都低於 48 毫摩爾。

數據也顯明， 患者確診後的第一年內採用低碳水化合物飲食，有 77% 達到長期性緩解，相比確診後 1-5 年和 15 年以上採用低碳水化合物飲食的患者，分別有 35% 和 20% 獲得緩解，數據有顯著的差異。儘管如此，安文也坦承，藥物治療對於患病期較長的患者會更有效及必要。

安文也指出，儘管實驗看似非常有效，但結果也有一定的偏差風險。而內分泌學家亞達（Srujana Yada ）博士則表示，這項研究本質上是觀察性的，在沒有對照組的情況下，很難真正了解是否低碳水化合物飲食優於其他飲食的結論。 並補充說明，雖然血糖值、膽固醇和血壓有所改善， 但這項研究並不能真正說明低碳水化合物飲食是否更好。

亞達表示，希望未來可以將低碳飲食與其他相同卡路里含量的飲食進行比較，來進一步觀察究竟是飲食類型的改變還是總卡路里攝入量的減少，導致血糖值改善？