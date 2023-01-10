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強風暴雨威脅加州 紐森呼籲保持高度警惕

記者丁曙／即時報導
強風暴雨繼續威脅著全州社區的安全，紐森呼籲保持高度警惕。（州長辦公室提供）
強風暴雨繼續威脅著全州社區的安全，紐森呼籲保持高度警惕。（州長辦公室提供）

截至9日（周一）下午，冬季風暴已奪去了14 名加州人的生命，比過去兩年野火的總和還多。隨著加州進入嚴冬風暴的第三周，州長紐森（Gavin Newsom）9日下午敦促民眾保持警惕（Be Hyper-Vigilant），因為強風和暴雨繼續威脅著全加州社區的安全。

天氣預報預計10日在全州範圍內和11日在加州北部會出現強降雨。鑑於前兩週的降雨導致土壤飽和，增加了洪水氾濫的可能性。根據國家氣象局的數據，加州的降雨量比平均水平高 400-600%。

加州緊急事務官員向紐森州長介紹最新災情和應對工作，州長繼續積極監測風暴影響。同時，州長緊急服務辦公室 (OES) 匯集了全州 400 多個社區組織，開展了一項史無前例的行動，調動資源，特別強調為弱勢社區提供幫助，包括無家可歸者、殘疾人和年長的加州人。

紐森州長說，「我們向加州人傳達的信息很簡單：保持高度警惕」。未來還有幾天嚴冬風暴天氣，需要所有加州人保持警惕並聽取應急官員的建議。由於拜登總統已簽署了加州的緊急狀態的請求，加州政府正在調動所有可用資源來保護生命，並且控制風暴造成的破壞。9日也是致命的蒙特西托泥石流（Montecito mudslides）奪去 23 條生命的五周年紀念日。由於當地仍在面臨著疏散，再次警示人們災情變化的速度有多快。

州長已在8日宣布了 2.02 億美元的新投資，用於即將到來的加州預算案提議的長期防洪。同時，州長視察了沙加緬度縣Deer Creek 沿岸的兩個地點，強調加州正在努力恢復早期風暴造成的破壞，以及為即將到來的惡劣天氣做好抗災準備工作。

加州正在努力支持最脆弱的加州人，在全州範圍內建立了 11 個避難所，另外還有 20 個預先準備好的後備避難所。這些地點提供臨時住所、食物和其他資源，歡迎有需要的州民入住，不需要身份證。

加州 風暴 紐森

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