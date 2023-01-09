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暴風雨來襲 南加度假村瞬間變「鬼屋」

記者劉子為/即時報導
南加暴風雨使遊客被困酒店，聽大風呼嘯、雨聲如雷。（記者劉子為/攝影）
南加暴風雨使遊客被困酒店，聽大風呼嘯、雨聲如雷。（記者劉子為/攝影）

在經歷短暫的寧靜後，南加1月9日迎來新一輪暴風雨，將伴隨著強降雨、破壞性強風，和發生洪澇災害的可能性。暴雨預計會持續至10日。氣象專家建議居民保持警惕，減少不必要的出行。

視頻來源：記者劉子為

這場暴風雨由太平洋的濕氣催生，已在8日夜間登陸范杜拉縣（Ventura County），並一路向南至洛杉磯區域。氣象預報表示，洛杉磯的雨勢從9日早晨起會不斷增強，到下午和夜間達到最強。和上週的暴風雨相似，這場雨也將給南加部分地區和公路帶來洪澇災害。

9日清早，洛杉磯的交通已開始受影響，伴隨雨勢漸強，路況會愈糟。9日下午到10日晚上期間，洛杉磯縣的海岸和山區都可能遭遇洪水，包括聖蓋博谷、聖費南度谷（San Fernando Valley）、聖塔克拉利塔市（Santa Clarita）等地，洪水也會影響許多地區，例如好萊塢（Hollywood）、長堤（Long Beach）、波莫那 (Pomona)、庫爾富市（Culver City）、比佛利山（Beverly Hills）等。

洛縣氣溫也會隨暴雨降低，大多地區最高氣溫在華氏60度左右，夜間降至40到50度，山區和荒漠地區會低至30度。

因為暴雨和其衍生災害的殺傷力，氣象專家建議居民儘量居家，出行應謹慎，尤其是駕駛時。在上週的暴雨中，已有南加居民和遊客受到嚴重影響，在洛市讀書的石小姐就因為暴風雨體驗了一場「鬼屋」般的經驗。石小姐趁著尚未開學，約友人找了南加一度假村遊玩。雖然出行前看天氣預報說有降雨，但沒想到雨勢會很兇猛，且酒店難以退訂，就和友人按原計劃出發。石小姐一行在1月4日晚抵達度假村，剛入住就開始狂風大作，聽到有東西倒塌的聲音，酒店員工表示是有棵小樹被吹倒了。

石小姐感慨道，「其實也算幸運，如果暴風雨來臨時，我們還在路上就危險了」。不過礙於天氣，石小姐一行只能被困於酒店，在酒店內就餐。就餐期間，石小姐一直聽到外面的狂風呼嘯，和「乒乒乓乓」的聲音，度假村裡的樹被吹彎了腰，室外放著幾個大遮陽傘也被吹倒。酒店一扇鎖不住的大門，更是被風吹得一關一開，彷彿鬧鬼一樣。她的飯吃到一半，酒店還忽然停電，工作人員表示是暴風雨影響供電系統，好在沒過幾分鐘就恢復正常。

但她感覺花費300元一晚的度假村，瞬間根本就變成「鬼屋」，讓她哭笑不得，她表示未來一定得看氣象出行。

晴朗的天氣將於11日回歸洛杉磯，但接下來的一週還可能有更多降雨，預計從13日（週五）晚開始。

南加暴風雨使遊客被困酒店，聽大風呼嘯、雨聲如雷。（記者劉子為/攝影）
南加暴風雨使遊客被困酒店，聽大風呼嘯、雨聲如雷。（記者劉子為/攝影）

洛杉磯 暴雨 南加

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