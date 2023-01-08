假節日南加不管景點熱門與否 都是人頭攢動

拉斯維加斯的百樂宮酒店內人頭攢動。（受訪者提供）

剛過去的2022年冬季假期儘管「多災多難」，還是抵擋不住人們被疫情 壓抑已久的出行熱情。然而，旅遊資源畢竟是有限的，許多在南加附近遊玩的旅客都大呼「人實在太多！」也就是不管是前往拉斯維加斯（Las Vegas）這樣知名的度假勝地，還是到丹麥小鎮（Solvang）相對較冷門的旅遊景點，都逃不過攢動的人頭。

12月初，AAA（美國汽車協會，American Automobile Association）已預測有近1.13億美國人會在節假日期間進行超過50英里的出行，這比去年增加了3600萬旅客，數據接近疫情前的情況。

22年冬季假期的出行盛況，從塞爆的洛杉磯機場 （LAX）已初見端倪，有旅客在機場附近2英里的地方開了40分鐘才抵達航站樓。同時，選擇自駕出行的旅客也對人流深有體會，有居住在洛縣的旅客從拉斯維加斯驅車六小時才回到家，而往常只需四小時。

住在蒙市的張小姐是大學生，是賭城的常旅客，趁著冬季假期，她和家人一起在拉斯維加斯訂了民宿，打算歡度假期。然而從觀光到就餐，處處都是人潮湧動，難以舒適地享受。張小姐一家到百樂宮酒店（Bellagio）參觀大型裝置，停車就花了半小時，好不容易擠進酒店，又因遊客太多，拍的照片裡全是人頭。在人潮之中，幾乎無人戴口罩，這讓張小姐對自己父母的健康也感到擔憂。

度假期間，張小姐一家多次前往上海廣場(Shanghai Plaza)就餐，其中一家中餐廳讓他們「三過而不能入門」，該中餐廳每天中午要等位40到80桌，晚上40到60桌，就連打包帶走都要等40分鐘。張小姐表示，上海廣場的每家餐廳等待時間都超過半小時，而且她認為味道都很一般，和洛杉磯的中餐相比遜色很多。此外，她還嘗試了幾家「小紅書」推薦的餐廳和奶茶，都排隊半小時起步，但品嚐後都大失所望。她建議未來在節假日期間赴拉斯維加斯的遊客，一定要提前預約餐廳，不管該餐廳是否知名或好吃，同時要謹慎嘗試社交媒體推薦的美食，因為很可能只是廣告。

如果說賭城作為聖誕出行的熱門地點人多不足為奇，原本小眾和冷門的景點，若人山人海就值得一提。家在洛杉磯的殷女士，聖誕期間帶從紐約來的朋友旅行，想儘量避開人流。她因此前去過離洛市車程2.5小時的丹麥小鎮（Solvang），印象中小鎮美麗、溫馨，且遊人不多，便決定帶友人前往。誰知剛開進小鎮遊客中心的停車場，就一位難求。停車後想找個漂亮地方拍照，但每條街道和每家店鋪都人滿為患，找不到一個合適的地方。