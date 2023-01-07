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洛杉磯美食達人過年 前庭後院晾曬百磅臘味

記者楊青／洛杉磯即時報導
周先生家的院子這些天已開始晾曬各種臘味，年味十足。（記者楊青/攝影）
周先生家的院子這些天已開始晾曬各種臘味，年味十足。（記者楊青/攝影）

一來新年要和好朋友分享，二來物價飛漲減少口袋「失血」，三來重溫家鄉好味道，進入虎兔農曆年關。洛杉磯華人美食達人紛紛施展拳脚，自製臘味、做餃子、包粽子、蒸年糕、備盆菜、炸麻花，18般武藝登台上演，而阿蘇薩的美食達人「臘味周」，連日來在自家前庭後院晾曬雞、鴨、牛、魚各種臘味，洋人看得新奇，華人看得口水流。

中國電影進出口總公司負責人周鉄東退休後隱居阿蘇薩，平常寫詩著書，深居簡出，卻因為做得一手美食料理，疫情期間更是廚藝日精，尤其是滷味和臘味，每年年關都被朋友們想起。「半扇豬、十條八條魚、幾盆牛腱，曬上半個月，爐上一熏，就可以過年了」，周先生可不是隨便説説，這些天忙裏忙外DIY各種臘味，每樣都動真格。

周先生說，來美多年，幾乎每年農曆臘月都自製臘味，懷念一下家鄉的味道，讓家中充滿過年氣氛，去年春節，他自製近百磅臘味，和遠近好朋友一起分享，從初一到十五賓客不斷，連遠在紐約的朋友都收到他寄去的自製臘肉。

俗語常言「過了大寒就是年」，洛杉磯不少華人還是保留著中國過年傳統，從農曆臘月就開始操辦各種年貨，家家戶戶烟熏火燎。兔年春節來得早，各家的臘味製作也比往年更早。

周先生這些天已忙得不亦樂乎，阿蘇薩、聖蓋博、艾爾蒙地，跑了四、五家華洋超市及專賣場，除了通常的五花肉、蹄膀，還有偏門的豬頭肉、豬拱嘴、豬臉肉、口條、耳朵等等，全部提回來，還跑華人的鷄鴨行，買回生鮮宰殺的鷄鴨和活魚，「這樣才夠鮮」。80多磅各種肉，家中廚房盆滿缽滿。

「嚴格來説洛杉磯並不適合做臘味」，他笑言，在洛杉磯做臘味，頂多「山寨版」。祖籍湖南，愛做會吃，他說，有臘肉的地方必須有適宜的氣候，湖南、湖北、貴州、四川，各種臘味渾然天成，絕對與氣候有關，臘肉在湖南自然風乾存放半年絕對沒有問。他記得小時候家裏每年臘月製作的臘肉掛在灶堂上面，每天任由做飯的煙火熏繚，半年之後依然噴香如初。他在洛杉磯自製的臘肉之前沒及時吃，最後變成了乾柴，「所以洛杉磯做臘肉要麽及時分享，要麽存冰箱或冰櫃」。

「不過在洛杉磯只要用心，還是可以做出相當不錯的山寨版臘味」，周先生說，他今年專門從Home depot買回熏爐，放入自家種植的玫瑰、香茅、迷迭香、薄荷和檸檬樹皮，再放入柚子皮和橘子皮，蓋上蠟染布，文火煙熏數小時，不僅讓蠟肉的香味更勝一籌，更將飽含洛杉磯陽光的臘味「鎖住」，很有洛杉磯特色。

不過周先生表示，今年物價飛漲，一些食材漲價已到驚人程度，雖然自家購買年貨不成問題，但想到普通百姓的口袋要面對如此瘋狂的物價，想想就心疼。他舉例說，他平常去採購的Aldi超市，兩年前的鷄蛋是99分至1.29元一打，不久前漲到4.48元，這些天更暴漲到6.99元，同樣12個鷄蛋，怎麼兩年間就暴漲六倍呢？

不過製作美食和親朋好友們分享節日的快樂，周先生和太太說不計成本。趁著這些天洛杉磯陰雨間的陽光，周家一架子一架子的臘味在前院後院晾曬，引得華洋鄰居駐足觀看，感受一年一度的中國年的美味和熱情。

年關將至，周先生在家自製香腸。（記者楊青/攝影）
年關將至，周先生在家自製香腸。（記者楊青/攝影）
周先生家的院子這些天已開始晾曬各種臘味，年味十足。（記者楊青/攝影）
周先生家的院子這些天已開始晾曬各種臘味，年味十足。（記者楊青/攝影）
周先生家的院子這些天已開始晾曬各種臘味，年味十足。（記者楊青/攝影）
周先生家的院子這些天已開始晾曬各種臘味，年味十足。（記者楊青/攝影）

洛杉磯 華人 美食

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