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節後返校返工 洛縣呼籲先做新冠檢測+戴口罩十天

洛杉磯訊
洛縣呼籲返工返校的民眾先做新冠檢測，然後配戴口罩十天。（Getty Images）
洛縣呼籲返工返校的民眾先做新冠檢測，然後配戴口罩十天。（Getty Images）

新年假期後學生將陸續返校上學和員工將重返工作崗位，洛杉磯縣衛生官員敦促人們，在返校或返工之前進行新冠測試，並且佩戴口罩 10 天以防病毒傳播。

縣衛生官員指出，在名為 XBB.1.5的新病毒株出現後，已造成全國 40%和加州占比9% 的新病例，並且預計這種上升趨勢將很快反映在洛杉磯縣的病例中。洛杉磯縣衛生局長費若(Barbara Ferrer) 在一份聲明中說，隨著 XBB.1.5 在全國範圍內的興起，很快就會看到這種新毒株在洛杉磯縣變得更加普遍。「我希望每個人都會採取行動幫助最大程度地減少影響。在過去幾年裡，我們學到了很多，最重要的是利用這些知識來幫助保護我們的社區。」

衛生官員指出，人們在假期聚會後尤其應採取預防措施，因為聚會可能導致病毒傳播，而當居民返回擁擠的工作場所或學校時，情況可能會加劇。

根據洛縣衛生局的說法，新冠檢測呈陽性或出現感染症狀的人可能需要長達 10 天時間，為了限制節後的病毒傳播，縣民應該在返回學校或工作之前進行測試，返回後在室內公共場所應該繼續佩戴口罩至少 10 天。

將於下週一恢復上課的洛杉磯聯合學區本周分發了一條信息，建議所有學生和員工在返回校園之前接受新冠檢測。該學區表示，鼓勵師生在 1 月 16 日當周進行檢測，目前已向各校和辦公室提供快速抗原檢測。

洛杉磯縣目前仍處於聯邦疾控中心(CDC)劃分的「中等」傳播等級內。依照要求，在醫療保健和集體護理設施內，過去 10 天接觸過該病毒的任何人以及政府要求的企業，人們仍需要在室內佩戴口罩。

洛杉磯 檢測 口罩

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