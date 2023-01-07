華人網約司機艱辛 遇奇葩乘客飆髒話或滿身血

華人林先生分享自己當網約車的辛酸經歷。 (Shutterstock)

當Uber網約車 司機，由於工作時間自由，對英語程度要求不高，成為一些南加華人 尤其新移民的工作選項之一。華人林先生就是其中一員，他來南加陪讀，空閒時間開起了Uber網約車，三年來風雨無阻，每天工作近12個小時，期間遇過不少奇葩乘客，從破口大罵到滿身是血，自己只能忍氣吞聲，能忍則忍。

林先生回憶，大多數乘客素質好有禮貌，但也遇到過一些脾氣暴躁、蠻橫無理的乘客。例如，有一次去洛杉磯國際機場 接一位乘客，由於機場客流量大，加之導航定位有些偏差，自己的停車位和乘客所在的位置有一點距離，結果那位乘客一上車就破口大罵，一路都沒停過；而在高速公路上又下錯了一個出口，自己當時非常緊張，連連向乘客道歉。但這名乘客在飆完髒話之後，竟然直接說「我要下車」。林先生告訴他這樣很危險，但是他不聽勸，並打開車門威脅。林先生只能將車子停在應急通道，這名乘客便拿著行李在高速公路下了車，林先生立馬就收到一個差評。

林先生描述，曾遭遇到最誇張的一次經歷讓自己一晚上都驚魂未定。有一次大晚上出來接單，地點顯示是一個酒吧。他當時就看到兩名壯漢扶著一個滿身是血的男子，徑直向車上走來，他說，自己當時真的嚇壞了。在三人上車後，他強裝鎮定，向對方核實乘客姓名和目的地，才發現兩者都對不上。後面的一位壯漢就告訴他，讓他不要去那個目的地，轉道去醫院，通過汽車的後視鏡，他看到那名男子腹部被捅了一刀，鮮血直流。林先生說，自己不敢不聽，只能送三人去醫院。三人下車後，林先生說，車子後座全都是血，自己回家擦了一晚上，味道過了好幾天才消散，那天自己真的是嚇壞了，一晚上都是懵的。

林先生說，華人一般怕惹事，有時候遇到脾氣差的，要求過分的乘客，忍忍也就過去了。

那麼當Uber網約車司機，收入有多少呢？林先生說，正常情況下，未扣除油費，司機平均一小時能賺取25元，此外達到一定訂單數量之後，平台還會給額外的獎勵。例如，在週一到週四，如果接80單以上，有時候Uber平台會給高達300元的獎勵，而在週五到週日，接到70單通常會給200元獎勵。但是要得到獎勵，就意味著每天都要保障較多的工作時間。對於司機來說，最不划算的就是短距離、小金額的單子，因為Uber平台一單，最少也要抽成5元，所以對於那些金額很小的訂單來說，司機扣除油費後，幾乎白幹。

林先生表示，自己每天幾乎都要工作12至13個小時，這樣算下來每月能賺取1萬多元，但是要刨除每天約30元，也就是每個月約900元的油費，這樣算下來，稅前大約是9000多元。這已經算是很拼了，很多司機一天根本開不到這麼久的時間。