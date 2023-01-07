我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年假體重增加怎麼辦 沙發運動輕鬆燃燒脂肪

FTX債主恐超過100萬人 檢方為受害人成立網站

華人網約司機艱辛 遇奇葩乘客飆髒話或滿身血

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
華人林先生分享自己當網約車的辛酸經歷。 (Shutterstock)
華人林先生分享自己當網約車的辛酸經歷。 (Shutterstock)

當Uber網約車司機，由於工作時間自由，對英語程度要求不高，成為一些南加華人尤其新移民的工作選項之一。華人林先生就是其中一員，他來南加陪讀，空閒時間開起了Uber網約車，三年來風雨無阻，每天工作近12個小時，期間遇過不少奇葩乘客，從破口大罵到滿身是血，自己只能忍氣吞聲，能忍則忍。

林先生回憶，大多數乘客素質好有禮貌，但也遇到過一些脾氣暴躁、蠻橫無理的乘客。例如，有一次去洛杉磯國際機場接一位乘客，由於機場客流量大，加之導航定位有些偏差，自己的停車位和乘客所在的位置有一點距離，結果那位乘客一上車就破口大罵，一路都沒停過；而在高速公路上又下錯了一個出口，自己當時非常緊張，連連向乘客道歉。但這名乘客在飆完髒話之後，竟然直接說「我要下車」。林先生告訴他這樣很危險，但是他不聽勸，並打開車門威脅。林先生只能將車子停在應急通道，這名乘客便拿著行李在高速公路下了車，林先生立馬就收到一個差評。

林先生描述，曾遭遇到最誇張的一次經歷讓自己一晚上都驚魂未定。有一次大晚上出來接單，地點顯示是一個酒吧。他當時就看到兩名壯漢扶著一個滿身是血的男子，徑直向車上走來，他說，自己當時真的嚇壞了。在三人上車後，他強裝鎮定，向對方核實乘客姓名和目的地，才發現兩者都對不上。後面的一位壯漢就告訴他，讓他不要去那個目的地，轉道去醫院，通過汽車的後視鏡，他看到那名男子腹部被捅了一刀，鮮血直流。林先生說，自己不敢不聽，只能送三人去醫院。三人下車後，林先生說，車子後座全都是血，自己回家擦了一晚上，味道過了好幾天才消散，那天自己真的是嚇壞了，一晚上都是懵的。

林先生說，華人一般怕惹事，有時候遇到脾氣差的，要求過分的乘客，忍忍也就過去了。

那麼當Uber網約車司機，收入有多少呢？林先生說，正常情況下，未扣除油費，司機平均一小時能賺取25元，此外達到一定訂單數量之後，平台還會給額外的獎勵。例如，在週一到週四，如果接80單以上，有時候Uber平台會給高達300元的獎勵，而在週五到週日，接到70單通常會給200元獎勵。但是要得到獎勵，就意味著每天都要保障較多的工作時間。對於司機來說，最不划算的就是短距離、小金額的單子，因為Uber平台一單，最少也要抽成5元，所以對於那些金額很小的訂單來說，司機扣除油費後，幾乎白幹。

林先生表示，自己每天幾乎都要工作12至13個小時，這樣算下來每月能賺取1萬多元，但是要刨除每天約30元，也就是每個月約900元的油費，這樣算下來，稅前大約是9000多元。這已經算是很拼了，很多司機一天根本開不到這麼久的時間。

洛杉磯國際機場 華人 網約車

上一則

一元一個鬼椒雞翅 吃出華人家鄉味

延伸閱讀

高速公路附近禁蓋學校法案 州長否決

高速公路附近禁蓋學校法案 州長否決
衰退來了 更多人打零工…Uber增45萬駕駛 還有60萬人送外賣

衰退來了 更多人打零工…Uber增45萬駕駛 還有60萬人送外賣
暴風雨襲加州 15號高速公路部分路段封閉

暴風雨襲加州 15號高速公路部分路段封閉
點外送省錢 消費者習慣有變

點外送省錢 消費者習慣有變
通膨更精打細算 外送平台消費習慣出現「這些改變」

通膨更精打細算 外送平台消費習慣出現「這些改變」
濃煙竄天 南韓高速公路隧道大火狂燒 增至5死37傷

濃煙竄天 南韓高速公路隧道大火狂燒 增至5死37傷

熱門新聞

中國自1月8日開始全面開放國際旅行，令人擔心新冠病毒再次在美擴散。(取材自聯邦運輸安全署臉書)

自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝

2023-01-02 12:53
12月27日亞凱迪亞市的一家CVS店，貨櫃上已沒有感冒藥。（記者邵敏／攝影）

孩子發燒 華人藥劑師買不到藥 「很恐怖 從未見過這樣」

2022-12-31 10:36
高舉中華民國旗幟的旗手們開心向民眾道賀新年快樂。（記者張庭瑜/攝影）

玫瑰花車遊行「小綠綠」展現亮麗旋風 獲喝采不斷

2023-01-02 20:00
新年伊始，網友曬照稱在洛杉磯市西野廣場偶遇張藝謀夫婦。 （小紅書）

張藝謀洛杉磯購物照片曝光 這次是真的？

2023-01-04 14:59
位於Oak Lane1700號街區的一棟住宅內，發生持槍入室搶劫。（谷歌地圖）

4匪持槍豪宅搶劫 華人老夫婦慘被捆綁數小時

2023-01-01 02:18
從洛杉磯和美國回成都給親人送藥的民眾衝破當地警察和保安防線，各回各家。（讀者提供）

洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘

2022-12-30 19:39

超人氣

更多 >
22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光

22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光
維州6歲童教室槍傷女老師 家長：上周就通報學校

維州6歲童教室槍傷女老師 家長：上周就通報學校
影后嫁給媒體大亨而息影 以為不會離婚 結果只撐10年

影后嫁給媒體大亨而息影 以為不會離婚 結果只撐10年
新冠病毒又變回去？中國確診者頻現「白肺」

新冠病毒又變回去？中國確診者頻現「白肺」
哈利揪出讓凱特、梅根不和的禍首 原來是梅根一句話惹怒凱特

哈利揪出讓凱特、梅根不和的禍首 原來是梅根一句話惹怒凱特