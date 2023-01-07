我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FTX債主恐超過100萬人 檢方為受害人成立網站

紐時：麥卡錫被極右派「綁架」、眾院將失能

一元一個鬼椒雞翅 吃出華人家鄉味

記者王若然、朱敏梓、陳開／洛杉磯即時報導
時隔兩年半，Popeyes再次推出鬼椒雞翅。（記者王若然／攝影）
時隔兩年半，Popeyes再次推出鬼椒雞翅。（記者王若然／攝影）

2023年伊始，連鎖炸雞店Popeyes的鬼椒雞翅（Ghost Pepper Wings），即日起至2月12日以每個不到一元的低價限時回歸。這款雞翅不僅價格友好，味道竟跟中國大陸和台灣麥當勞的麥辣雞翅差不多，滿足華人的家鄉胃。

這款雞翅既可以通過手機APP和網站訂購，也可以去櫃檯直接點。實際比較後，發現去櫃檯直接點單更便宜。例如，位於洛杉磯York街的Popeyes店面點單12個雞翅售價9.69元，而APP上的價格是12元。而六個裝的鬼椒雞翅，稅前價格共五元，APP和店裡直接點單的價格沒差別。如此換算下來，還是買12個裝最劃算，9.69元買12個雞翅，平均一個8毛錢。

對此店員解釋，Popeyes會根據店面所在區域，小幅調整其價格。另據網友反饋，Popeyes不同店確實有價格區別，有的店面5元給7個雞翅，有的店則是5元8個雞翅。

這款雞翅的外表金黃色，炸得十分酥脆，撕開雞翅，裡面的雞肉鮮嫩多汁，一口咬下去，可以說是外酥內嫩，熟悉的家鄉味撲面而來，味道和中國大陸的麥當勞的麥辣雞翅以及台灣麥當勞的麥脆雞非常相似，還原度極高，幾乎一模一樣。這款鬼椒雞翅稍稍有些辣，喜歡吃辣的民眾一定喜歡。

對於這款充滿著家鄉味的美版麥當勞辣翅，網上好評如潮。許多網友反應太好吃了，和麥當勞的味道一模一樣，甚至更好吃，幾年前曾在店裡吃過，可惜之後就下架了，這次又重新回歸趕緊去買。還有網友提醒，一定要趁熱去店裡取，因為剛炸出來的鬼椒雞翅好吃，一旦涼了就變得有點柴和硬。

不過，這款雞翅也不是十全十美，例如，每塊雞翅的辣度有些許不同，並不均勻，可能是醃製的時間長短不同。此外，這款辣翅體積小，對於成年男子來說，即使大盒裝12個雞翅，一頓也可能吃不飽，當作小吃和零食可能更合適。

不到一元錢一個的辣雞翅，在如今物價飛漲的年代很親民。華人區許多以還原家鄉味的炸雞店，價格則要貴好幾倍。例如南加州某華人區炸雞店的香辣雞翅，六個16.99元，八個19.99元。

還有華人網友表示「不只是華人漢堡店，其他商家的炸雞翅賣得都挺貴，Popeyes這次回歸的辣雞翅價格誠意滿滿。」

對比其他美國主流炸雞店，例如，肯德基的一塊炸雞翅要1.49元，wingstop的雞翅是10個11.69元，每個雞翅一元出頭，而popeye的雞翅每個不到一元，價格的確很實惠了。

除了價格便宜，味道與大陸和台灣雞翅很相似。（記者王若然／攝影）
除了價格便宜，味道與大陸和台灣雞翅很相似。（記者王若然／攝影）

麥當勞 華人 加州

上一則

逃疫避戰 兩岸人民潤風又起 台偏好E-2 陸EB-1居多

延伸閱讀

麥當勞也要裁員了 執行長致員工信：還沒決定解雇人數

麥當勞也要裁員了 執行長致員工信：還沒決定解雇人數
世說新聞╱1元炸雞翅吃出家鄉味 真通膨救星

世說新聞╱1元炸雞翅吃出家鄉味 真通膨救星
又撐不住 日本麥當勞10個月內第3次漲價

又撐不住 日本麥當勞10個月內第3次漲價
Popeyes人氣商品回歸 魔鬼椒雞翅不怕你嫌不夠辣

Popeyes人氣商品回歸 魔鬼椒雞翅不怕你嫌不夠辣
大樓東主：麥當勞反對 芝歷史建築改建住宅受阻

大樓東主：麥當勞反對 芝歷史建築改建住宅受阻
麥當勞開全自助店 恐致數百萬人失業

麥當勞開全自助店 恐致數百萬人失業

熱門新聞

中國自1月8日開始全面開放國際旅行，令人擔心新冠病毒再次在美擴散。(取材自聯邦運輸安全署臉書)

自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝

2023-01-02 12:53
12月27日亞凱迪亞市的一家CVS店，貨櫃上已沒有感冒藥。（記者邵敏／攝影）

孩子發燒 華人藥劑師買不到藥 「很恐怖 從未見過這樣」

2022-12-31 10:36
高舉中華民國旗幟的旗手們開心向民眾道賀新年快樂。（記者張庭瑜/攝影）

玫瑰花車遊行「小綠綠」展現亮麗旋風 獲喝采不斷

2023-01-02 20:00
新年伊始，網友曬照稱在洛杉磯市西野廣場偶遇張藝謀夫婦。 （小紅書）

張藝謀洛杉磯購物照片曝光 這次是真的？

2023-01-04 14:59
位於Oak Lane1700號街區的一棟住宅內，發生持槍入室搶劫。（谷歌地圖）

4匪持槍豪宅搶劫 華人老夫婦慘被捆綁數小時

2023-01-01 02:18
從洛杉磯和美國回成都給親人送藥的民眾衝破當地警察和保安防線，各回各家。（讀者提供）

洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘

2022-12-30 19:39

超人氣

更多 >
22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光

22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光
維州6歲童在教室開槍 女老師重傷 家長指上周早通報

維州6歲童在教室開槍 女老師重傷 家長指上周早通報
影后嫁給媒體大亨而息影 以為不會離婚 結果只撐10年

影后嫁給媒體大亨而息影 以為不會離婚 結果只撐10年
新冠病毒又變回去？中國確診者頻現「白肺」

新冠病毒又變回去？中國確診者頻現「白肺」
歷經4天、15輪 眾院終於選出麥卡錫擔任議長

歷經4天、15輪 眾院終於選出麥卡錫擔任議長