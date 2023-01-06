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慈濟「智慧藥箱」獲拉斯維加斯「消費電子展」青睞

本報訊
拉斯維加斯2023年「消費電子展」，慈濟醫院癌症研究團隊介紹創新 醫療科技「智慧藥箱」。（慈濟提供）
拉斯維加斯2023年「消費電子展」，慈濟醫院癌症研究團隊介紹創新 醫療科技「智慧藥箱」。（慈濟提供）

台灣花蓮慈濟醫院癌症研究團隊與國家實驗研究院儀科中心合作開發的「模組化遠距健康照護系統－智慧藥箱」，1月5日在美國拉斯維加斯（Las Vegas）舉辦的2023年「消費電子展」（CES）中，於「台灣科技新創基地」（TTA）展攤正式登場，向來自全球173個國家超過10萬名的廠商代表和業界人士，介紹這項蘊含證嚴法師慈悲理念的創新醫療科技，藉此向產業菁英分享慈濟「人本醫療，尊重生命」宗旨的里程碑。

「證嚴上人一直關注著偏鄉和醫療資源不足社區的醫療需求，為解決偏鄉的醫療不便與用藥不安全的問題，慈濟與國科院儀科中心合作開發的『智慧藥箱』，將可透過遠距視訊診療、當場調配適症藥包，以及透過雙向鏡頭遠端掌握病患用藥的模式，紀錄病患的健康變化與是否確實用藥的資訊。」

赴美參展的台灣花蓮慈濟醫院護理部主任鍾惠指出：「智慧藥箱在2021年曾獲得第十八屆國家新創獎的『臨床新創獎』，2022年因持續改進感應器與提升診療感知能力，又再度獲頒國家新創獎的『新創精進獎』。此外，智慧藥箱已將在台灣花蓮縣進行場域驗證。」

慈濟拉斯維加斯聯絡處負責人高翠玲指出：「本地精通英語的志工協助參展團隊向來觀展的來賓，介紹和解說智慧藥箱的創新與獨特之處。」慈濟美國總會執行長曾慈慧帶領團隊，從南加州遠道來此陪伴，她認為：「人口老化不只在台灣，美國各族裔對醫療的需求也越來越大，透過這項全球性的展覽，這項以人為本的創新醫療產品，將透過進駐社區老人院、老人公寓、醫院，幫助長者們更便利的維護個人健康。」

「這項產品真是太方便！病患不需要出門就能看診，並拿到適合身體狀態的藥品，若能大規模推廣開來，一定能解決很多長者求醫購藥的困擾。」來自西雅圖在科技工作工作的托索里尼（Silvia Tosolini），非常讚許智慧藥箱的創新概念。以色列媒體工作者邁納默（Itamar Mainemer）來到慈濟展攤拍攝藥箱運作，他認為：「這個藥箱可以監督病患用藥，有助維護社區整體健康。」

每年一月初在美國內華達州拉斯維加斯舉辦的「消費電子展」，是電子相關大廠包括移動電子設備、Web3／元宇宙、語音AI、智能家居、電動車、人工智能、機器人、流媒體等產業，發表年度趨勢與未來概念的先驅展秀，也是國際間最大型的消費電子產品商展。經歷全球性疫情後，今年該展首度設立主題為「科技如何解決全球未來的大挑戰」，並新增「數位醫療」與「氣候科技」兩大主要展覽項目。

台灣花蓮慈濟醫院癌症研究團隊與國家實驗研究院儀科中心合作開發的「模組化 遠距健康...
台灣花蓮慈濟醫院癌症研究團隊與國家實驗研究院儀科中心合作開發的「模組化 遠距健康照護系統－智慧藥箱」。（慈濟提供）
拉斯維加斯2023年「消費電子展」，慈濟醫院癌症研究團隊介紹創新 醫療科技「智慧...
拉斯維加斯2023年「消費電子展」，慈濟醫院癌症研究團隊介紹創新 醫療科技「智慧藥箱」。（慈濟提供）

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