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南加暴風雨災情 還好移動速度快 降雨量未如預期

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
奇諾谷部分路段發生洪水。（臉書）
奇諾谷部分路段發生洪水。（臉書）

南加地區持續的太平洋強暴風雨天氣，正在對當地民眾生活造成困擾。部分高速路和城市街道遭遇洪水，同時一些地區遭遇強風，先前發生野火的地方發生碎石崩落，引發居民對人身安全擔憂。預計本周末前南加大部分地區會出現短暫晴天。

據國家氣象局表示，所謂的「炸彈氣旋」前鋒一夜間佔據了南加地區。氣象預報員說，風暴移動速度超過預期，所以降雨量也未有先前預期的多。根據當天上午9時發布的資訊，降雨量大約有1至3吋。不過5日降雨會持續一天。部分地區或有雷暴，且一些地方會降雨較多。雖然降雨量未達預期，還是導致部分地區發生洪水，給出行上班族造成相當困擾。

南加在Sepulveda Basin因暴雨發生洪水，5日晨迫使多條道路關閉，聖費南多谷的交通也受影響。710號公路北向線在阿提夏大道段因為洪水暫時交通限制，有報告稱發生洪水路面積水深達三至四呎。位於Sun Valley的5號公路部分路段也有洪水發生，導致部分線道關閉。

據來自馬里布（Malibu）和加州交通局資訊，馬里布地區的Pacific Coast Highway（PCH）在Big Rock段西向線，由於發生岩石垮塌導致車道關閉。同時，位於這條公路與Decker School路之間路段，也因相同原因被迫關閉。在Temescal Canyon路附近的PCH路段也有洪水報告，該地因大風發生電纜掉落及樹木倒伏。

據洛縣警局表示，棕櫚谷地區部分街路發生泥石流。

國家氣象局預報員表示，5日晚些時候發生的任何雷暴，都可能導致一些地區發生洪水。洛縣山地冬季風暴警告將持續至5日晚上10時。截至5日晨，南加山地降雪多集中在海拔7000呎，到了午後至晚間，會降至5500呎。較高海拔地區降雪量可達一至二呎，6000呎以上降雪達三至六呎。

南加沿海一帶大浪警報將持續到6日上午10時，氣象預報員警告會有激流和巨浪，高度或可達12呎。

6日（周五）南加大部分地區會多雲轉晴，氣溫會上升三至六度，但趨弱的風暴系統在本周日前可能導致降雨，下周初也或有更多降雨。預計下周晚些時候另一風暴系統可能再次出現，提醒當地社區要有準備。

暴雨造成路面積水嚴重。（KTLA）
暴雨造成路面積水嚴重。（KTLA）
南加暴雨天氣導致部分路面積水嚴重。（臉書）
南加暴雨天氣導致部分路面積水嚴重。（臉書）

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