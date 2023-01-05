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加州這三種病正流行 簡單防護可有效預防

洛杉磯訊
加州兒科醫生暨美國兒科學會會長福田（Yasuko Fukuda）醫學博士。（Fukuda Twitter）
加州兒科醫生暨美國兒科學會會長福田（Yasuko Fukuda）醫學博士。（Fukuda Twitter）

當下流感、呼吸道合胞病毒（RSV）及新冠病毒（COVID-19）在加州流行，呼吸道感染的人數在上升，持續有病人被送往急救室。加州執業醫師及美國兒科學會會長福田（Yasuko Fukuda）醫學博士提出五項建議，採取防護措施，尤其是在室內聚集時包括購物及節日團慶等，可以幫助民眾特別是有孩童的家庭預防嚴重病症及住院，確保整個冬季健康。

據公共衛生官員透露，加州至少已有兩名不到五歲的兒童，因為RSV而死亡。新冠病毒（COVID-19）、RSV及流感的嚴重併發症很容易傷害幼童們，尤其是患有基礎疾病或是早產兒。隨著COVID-19感染數目繼續在加州上升，所有年齡階段的家庭成員都保持警惕，並且採取簡單易行卻行之有效的防護措施，來預防冬季病毒十分重要。二價疫苗現在可供滿六個月的嬰幼兒接種了，這就意味著全家人就都可以接種升級版疫苗。福田提出的五項建議，操作簡單但防護效果很好。

首先，接種疫苗和加強劑及接受治療。流感和COVID-19疫苗仍然是預防嚴重病症及死亡的最有效武器，人們可以同時接種兩種疫苗。如果COVID-19檢測呈陽性，請立即與自己的醫生或檢測治療站聯繫，並同時接種治療。推薦大部分成年人和所有年滿12歲並出現某些症狀的患者，去接受COVID-19治療，而且一旦出現症狀就立即去治療是最有效的。

其次，如果生病就待在家中至關重要。避免與他人近距離接觸以保護他們，並充分利用這段時間讓自己休息恢復。尤是感染諸如流感、RSV及COVID-19等呼吸道疾病時尤其重要，因為可能會發展成重症。

第三，在公共室內場所佩戴口罩，是限制病菌傳播的好方法。為了讓口罩最大限度的發揮作用，請選擇貼合面部且過濾性好的口罩。基本標準是：外科口罩很好、KN95或KN94口罩更好，N95口罩最好。

第四，勤用肥皂和溫水洗手至少20秒。這是一個預防生病的簡單方法。

第五，在咳嗽或打噴嚏時要遮住，因為病菌可以傳播很遠。請記住在咳嗽或打噴嚏時用手肘、手臂或一次性紙巾遮住。

雖然這些建議看似簡單，但若能全部採用，可以在對影響加州的所有冬季病毒起到強有力的防禦作用，並且可以幫助自己和親人預防嚴重病症且遠離急救室。

當天氣轉冷，人們都在室內與家人歡聚之時，請務必盡己所能來預防這些冬季病毒。通過採取上述簡單的防護，就有能力來降低自己暴露於病毒中的機率。在這個冬季保持健康，全家人才能一起歡度美好時光。

口罩 加州 疫苗

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