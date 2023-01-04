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替富豪子弟「買」進名校獲利2500萬 南加主謀下場淒慘

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替富豪子弟「買」進名校獲利2500萬 南加主謀下場淒慘

記者趙健／即時報導
名校行賄賂案的主謀辛格被判入獄三年半。(Getty Images)
名校行賄賂案的主謀辛格被判入獄三年半。(Getty Images)

美國史上最大的名校招生賄賂案4日宣判，主謀辛格（William “Rick” Singer）被判入獄三年半，另三年獄外監管(Supervised Release)及向國稅局支付1000萬元賠償金。辛格曾以大學升學顧問的身份為名人富豪子弟「買」進知名大學，他並因此案失去南加橙縣豪宅，現住佛羅里達州一拖車裡，下場頗慘。

聯邦檢察官表示，辛格通過假冒慈善機構Key Worldwide Foundation，收受贓款逾2500萬元，其中部分款項用於行賄加州大學（USC）、洛杉磯加大（UCLA）、耶魯大學（Yale）等名校的教練和管理人員。此外，家長向該假冒慈善機構支付的款項還可以獲得所得稅抵扣，屬於對國稅局的欺騙。辛格於2019年3月承認敲詐勒索和預謀洗錢等罪名。

現年62歲的辛格通過賄賂、編造體育成績和入學考試作弊等方式，讓學業表現不佳的「富家子弟」獲得被名校錄取的資格。檢方2019年展開「校隊藍調行動」（Operation Varsity Blues），調查範圍橫垮六州，涉及57位家長，其中包括多位富商和好萊塢影星。這場醜聞導致奧斯卡金像獎提名女演員Felicity Huffman，和「俏皮老爸天才娃」(Full House）中的女演員Lori Loughlin坐牢。

在該案所有被判人員中，辛格的刑期最長。辛格的律師表示，辛格因此案而失去了他在南加橙縣新港灘（Newport Beach）的豪宅，目前住在佛羅里達州聖彼得堡市(St. Petersburg)的拖車公園中。

在法院的書面陳述中，辛格為「向學生和家庭，以及大學和測試機構帶來的痛苦」致歉，並表示希望在獄外監管期間提供志願者服務，特別是為被忽視的青年服務。

南加 橙縣 佛羅里達州

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