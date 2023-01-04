張藝謀洛杉磯購物照片曝光 這次是真的？

新年伊始，網友曬照稱在洛杉磯市西野廣場偶遇張藝謀夫婦。 （小紅書）

繼去年底張藝謀一家「被移民」後，新年伊始，1月3日又有網友分享了自己在洛杉磯 市西野廣場世紀城（Westfield Century City）偶遇張藝謀夫婦的照片。

照片中，張藝謀上半身一襲黑衣，穿著非常低調。不過，標誌性的黑色帽子和羽絨馬甲還是難掩「名導」氣質。照片中的張藝謀正在收銀櫃檯檢查衣服。

據稱是本張照片拍攝地點的世紀城西野廣場購物中心，位於洛杉磯西好萊塢地區聖塔蒙尼卡大街（Santa Monica Blvd）上，比鄰比佛利山（Beverly Hills）。而根據照片裡的店內陳設風格，裝飾海報等細節不難推斷該服裝店應該是在西野廣場內的加拿大服裝品牌Lululemon。

有網友就此評論：「原來大導演 也穿我穿的牌子！」另有網友對此照片評論：「無論真假，張藝謀出現在洛杉磯都合情合理，畢竟人家的孩子在這邊上學。」

據悉，由張藝謀導演的最新作品《滿江紅》已經定檔春節大年初一在中國地區上映。而張藝謀工作室的官方賬號，近期並未發布本人動向的任何其他信息。