我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱探訪LA大麻店 大麻糖吃後啥感覺？

上海灘、不了情 香港名作曲家顧嘉煇 92歲逝世

「小綠綠」的洛杉磯之行原來是這樣 幕後大解密

記者劉子為/即時報導
北一女校長陳智源致詞感謝校友會、家長後援會和學生們。（記者劉子為/攝影）
北一女校長陳智源致詞感謝校友會、家長後援會和學生們。（記者劉子為/攝影）

台北市立第一女子高級中學（北一女中）樂儀旗隊在玫瑰花車遊行的表演已完美落幕，1月3日又馬不停蹄在迪士尼進行演出。為給北一女高樂儀旗隊慶功，南加州北一女校友會特地於2日舉辦晚宴，學姐、學妹和家長後援會歡聚一堂。世界日報專訪了本次遊行幕前幕後的主人公，看他們對這場讓台灣走向世界的精彩表演有何感受。

樂儀旗隊的三位小隊長在談及表演心得時，都直呼「十分興奮」。這三位小隊長分別是：樂隊隊長黃于倢，旗隊隊長路紹彤，儀隊分隊隊長潘詠琪。小隊長們表示，同學們從表演前夕開始感到激動而睡不著覺，2日4點又為了演出而起床。路紹彤說，因為清晨就到現場準備，天氣很冷，當時擔心暖身不夠，但在行進的過程中逐漸被觀眾的熱情感染。遊行過程雖然長達兩小時，黃于倢卻坦言「沒有很累」，全程只覺得激動和自豪。不過因為表演時過於亢奮，中午回到酒店後許多同學都立馬呼呼大睡。

同學們「不覺得很累」的一大原因，是平時緊鑼密鼓的訓練。小隊長們表示，學期期間樂儀旗隊每週通常有五小時練習時間，今年暑假為本次演出進行了六週集訓，從早8點練到下午5點，且有兩週整天在室外訓練。出國前一個月，每週末也進行加強練習。很多同學還會自主練習，往往一練就是兩小時。

社團的家長後援會會長楊永玲也坦言，同學們的日常訓練十分辛苦，比如學校的樂器有些沈重，而樂隊同學們要背著走十公里。又比如，旗隊揮旗易受天氣影響，有體型嬌小的同學需要大量體能訓練才能揮動。為減少同學們的負擔，家長後援會一直在為樂儀旗隊服務，從準備後勤補給，到縫補衣服，到此籌集赴美的資金和攝製表演，都是由家長們親力親為。

雖然訓練量已算紮實，但教練鄭顆澧坦言，北一女的訓練相較美國許多高中還是不夠。此行北一女和亞凱迪亞高中（Arcadia High School）的樂隊進行交流，鄭教練發現美國高中的訓練強度更高，訓練時間幾乎要多一倍。鄭教練表示，這主要是因為北一女學生們的課業任務重。鄭教練也是北一女學姐，她的工作以教學、指導和編排表演為主。為了本次遊行，教練們做了專門編排，比如通常沒有隊形變化，但本次加了許多行進間隊形的小轉換。

樂儀旗隊隊員主要為高二學生，學業相對較重。小隊長們都表示有努力兼顧練習和課業，很多同學在練習之餘有時間就讀書，此次來美很多人也隨身帶著課本。潘詠琪表示，壓力確實存在，不僅練習確實會壓縮學習時間，而且有時因為練習太累，回到家只想休息。小隊長們透露，此次回到台灣後，還要馬不停蹄地奔赴期末考試。

雖然辛苦，三位小隊長都很享受在樂儀旗隊的時光。談及加入社團的初衷，有人是因為國中就在管樂團，喜歡大家一起排練的感覺，有人是因為被學姐的表演吸引，覺得「很帥」「很新奇」。

三位小隊長表示此次洛杉磯之行的行程很滿，雖然以練習為主，也進行了一些觀光。黃于倢表示，一直很喜歡充滿陽光的洛杉磯，這次來見到下雨，覺得很奇特。潘詠琪表示很喜歡參觀的「最後一家書店」（The Last Bookstore），特別是書店二樓一些有藝術品的小店。同學們還品嘗了許多美國食物，剛開始覺得新鮮，但喝了幾次「雞蓉玉米湯」後開始有些「哭笑不得」，紛紛表示想念家鄉的美食。

晚宴開始前，北一女學姐和家長們熱烈歡迎「小綠綠們」入場。（記者劉子為/攝影）
晚宴開始前，北一女學姐和家長們熱烈歡迎「小綠綠們」入場。（記者劉子為/攝影）
北一女學生上台熱舞課間操。（記者劉子為/攝影）
北一女學生上台熱舞課間操。（記者劉子為/攝影）

遊行 洛杉磯 書店

上一則

世說新聞╱探訪LA大麻店 大麻糖吃後啥感覺？

延伸閱讀

玫瑰花車遊行／「小綠綠」抵終點才放鬆 大嗑In-N-Out

玫瑰花車遊行／「小綠綠」抵終點才放鬆 大嗑In-N-Out
玫瑰花車遊行 北一女獲喝采不斷

玫瑰花車遊行 北一女獲喝采不斷
玫瑰遊行 龍造型花車獲首獎

玫瑰遊行 龍造型花車獲首獎
洛城新語／下雨是南加人的小歡喜

洛城新語／下雨是南加人的小歡喜
玫瑰花車遊行 亞洲龍奪首獎 北一女樂儀旗隊閃亮登場

玫瑰花車遊行 亞洲龍奪首獎 北一女樂儀旗隊閃亮登場
玫瑰花車遊行「小綠綠」展現亮麗旋風 獲喝采不斷

玫瑰花車遊行「小綠綠」展現亮麗旋風 獲喝采不斷

熱門新聞

從洛杉磯和美國回成都給親人送藥的民眾衝破當地警察和保安防線，各回各家。（讀者提供）

洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘

2022-12-30 19:39
中國自1月8日開始全面開放國際旅行，令人擔心新冠病毒再次在美擴散。(取材自聯邦運輸安全署臉書)

自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝

2023-01-02 12:53
12月27日亞凱迪亞市的一家CVS店，貨櫃上已沒有感冒藥。（記者邵敏／攝影）

孩子發燒 華人藥劑師買不到藥 「很恐怖 從未見過這樣」

2022-12-31 10:36
多位華人抱怨遭遇好市多結帳收銀員態度惡劣。（記者陳開／攝影）

好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」

2022-12-29 16:01
中國防疫全面放開前，上海防疫景況。（圖：受訪者提供）

隨時可能感染 上海人感覺像裸奔…探親華人恐慌返美

2022-12-30 12:01
王女士母親購買的四張百元面額蘋果禮品卡竟都變成了25元面值。（王女士提供）

Target賣蘋果禮品卡 100元變25元…過來人教你3招防盜刷

2022-12-28 02:20

超人氣

更多 >
好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買

好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買
女性友人洗澡沐浴 他全裸闖入喊「我想要」…下場慘了

女性友人洗澡沐浴 他全裸闖入喊「我想要」…下場慘了
「甩尾天王」駕駛雪地摩托出意外 傳奇車手Ken Block逝世

「甩尾天王」駕駛雪地摩托出意外 傳奇車手Ken Block逝世
搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

汪小菲認愛後張穎穎疑懷孕 張蘭激動喊：臭蟲 堅決踩死

汪小菲認愛後張穎穎疑懷孕 張蘭激動喊：臭蟲 堅決踩死