洛縣孕婦和其父開車前往生日聚會途中被槍殺

懷孕婦女佩雷斯與其父在前往生日聚會途中被槍殺。（ABC7截圖）

一名 25 歲孕婦在與其父親前往一場生日聚會時，於洛杉磯 縣阿提夏市(Artesia)一個距離華人 商圈不遠的街口被槍殺，她心煩意亂的家人認為這不是隨機行為。

槍擊案發生於 12 月 29 日（周四) 晚上7點30分左右，位於 Pioneer 和 Artesia 街的交叉口，距離大華超市所在的華人商圈不遠。

受害者是今年 6 月準備迎接新生嬰兒的懷孕婦女佩雷斯 (Marissa Perez) ，案發時她正與父親開車去取生日蛋糕，當時她坐在車的前排乘客座位上。

據佩雷斯的母親托倫蒂諾 (Sandra Tolentino) 2日（週一）接受主流新聞採訪時稱，一名司機將車停在她先生和女兒所坐汽車的旁邊，並開始射擊。 「佩雷斯身中數槍，其中一次是頭部中彈」。

托倫蒂諾告訴 ABC7， 她的女兒才 25 歲，再過五個月就要當媽媽了，她女兒很高興。托倫蒂諾表示，洛杉磯縣警局調查人員不認為這是隨機行為。

隨著對槍手的搜索繼續進行，在命案發生地擺滿了前來吊唁的鮮花和表達哀傷的信息。托倫蒂諾和她的家人將佩雷斯描述為「最忠誠、最有愛心、最外向和最堅強的人」。他們在悲痛欲絕之餘，試圖弄清楚新年前為什麼發生這場悲劇。

洛縣 警局目前尚未公佈嫌疑人或嫌疑人的描述，呼籲任何知情者致電 323-890-5500， 聯繫 LASD 兇殺局。