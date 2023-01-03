我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院議長選戰膠著 麥卡錫首兩輪投票都失利

快看世界／大麻合法化趨勢下 兒童誤食大麻軟糖激增

南加山上下雪 未來幾天雨雪天氣 滑雪勝地交通堵塞

記者啟鉻／聖伯納汀諾即時報導
KTLA記者現場報導大熊湖地區降雪情況。（KTLA）
KTLA記者現場報導大熊湖地區降雪情況。（KTLA）

南加經過一夜的暴風雨天氣，在聖伯納汀諾縣山地道路大量積雪，給駕車前往滑雪度假勝地大熊湖（Big Bear Lake）的遊人造成困擾，部分車輛因路滑前進困難。

當地電視媒體報導的視頻顯示，在山地Running Springs地區18號公路上因為降雪導致交通堵塞。部分車輛因路滑無法前行，不得不給車輪安裝上防滑鏈，還有一些車輛因為路滑從道路上溜滑偏向路基，給出行者造成不便。為儘快擺脫困境，大家互助，好心人並幫助被困駕駛脫困，重新趕路。

3日凌晨2時左右，箭頭湖（Lake Arrowhead）地區下起大雪。雖然有關方面有出動除雪機車，但仍需駕駛安裝滑雪鏈。

國家氣象台表示，3日降雪在南加地區只是未來幾天持續雨雪天氣的開始。預計冬季風暴出現溫暖溫度，將在周末位於海拔五千呎以上產生降雪。

從南加其它海拔較低地區看，經過一整夜降雨，預計未來幾天還會出現更多雨水。3日上午降雨量在0.25-0.6吋之間，午後雨勢漸弱，會出現短暫晴天。

國家氣象局說，4日（周三）會有陣雨，5日會（周四）出現較大降雨天氣，兩天總降雨量在1.5-3吋之間，山區和山麓一帶會有最多達六吋雨量。

氣象預報員提醒，因潮濕天氣，將會導致樹木倒伏、斷電、洪水氾濫，並可能在先前發生野火地區，出現泥石流。本周末雖然預計降雨逐漸減弱，但下周會迎來更多降雨。

南加 降雪 滑雪

上一則

南加華人海淘 因這類包裹運費算法複雜 運費竟比物品貴

延伸閱讀

中國第二波感染高峰何時到來？專家最新研判曝疫情規模

中國第二波感染高峰何時到來？專家最新研判曝疫情規模
達福僑界祝中華民國國運昌隆

達福僑界祝中華民國國運昌隆
南加2日起有雨 降溫至5日

南加2日起有雨 降溫至5日
南加2日起將降雨降溫至5日

南加2日起將降雨降溫至5日
暴雪後恐「暴洪」 紐約州軍警進駐水牛城救援

暴雪後恐「暴洪」 紐約州軍警進駐水牛城救援
下雪了

下雪了

熱門新聞

從洛杉磯和美國回成都給親人送藥的民眾衝破當地警察和保安防線，各回各家。（讀者提供）

洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘

2022-12-30 19:39
中國自1月8日開始全面開放國際旅行，令人擔心新冠病毒再次在美擴散。(取材自聯邦運輸安全署臉書)

自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝

2023-01-02 12:53
12月27日亞凱迪亞市的一家CVS店，貨櫃上已沒有感冒藥。（記者邵敏／攝影）

孩子發燒 華人藥劑師買不到藥 「很恐怖 從未見過這樣」

2022-12-31 10:36
多位華人抱怨遭遇好市多結帳收銀員態度惡劣。（記者陳開／攝影）

好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」

2022-12-29 16:01
中國防疫全面放開前，上海防疫景況。（圖：受訪者提供）

隨時可能感染 上海人感覺像裸奔…探親華人恐慌返美

2022-12-30 12:01
王女士母親購買的四張百元面額蘋果禮品卡竟都變成了25元面值。（王女士提供）

Target賣蘋果禮品卡 100元變25元…過來人教你3招防盜刷

2022-12-28 02:20

超人氣

更多 >
「甩尾天王」駕駛雪地摩托出意外 傳奇車手Ken Block逝世

「甩尾天王」駕駛雪地摩托出意外 傳奇車手Ken Block逝世
女性友人洗澡沐浴 他全裸闖入喊「我想要」…下場慘了

女性友人洗澡沐浴 他全裸闖入喊「我想要」…下場慘了
好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買

好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買
玫瑰花車遊行「小綠綠」展現亮麗旋風 獲喝采不斷

玫瑰花車遊行「小綠綠」展現亮麗旋風 獲喝采不斷
汪小菲認愛後張穎穎疑懷孕 張蘭激動喊：臭蟲 堅決踩死

汪小菲認愛後張穎穎疑懷孕 張蘭激動喊：臭蟲 堅決踩死