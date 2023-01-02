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玫瑰花車遊行 北一女「小綠綠」展現亮麗旋風

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玫瑰花車遊行「小綠綠」展現亮麗旋風 獲喝采不斷

記者張庭瑜/巴沙迪那市即時報導
高舉中華民國旗幟的旗手們開心向民眾道賀新年快樂。（記者張庭瑜/攝影）
高舉中華民國旗幟的旗手們開心向民眾道賀新年快樂。（記者張庭瑜/攝影）

自1890年開始舉辦的巴沙迪那市（Pasadena ）元旦玫瑰花車遊行，1月2日（週一）上午8時隆重展開。睽違18年再度參加的台北市立第一女子高級中學（北一女中）的樂儀旗隊，在玫瑰花車遊行中帶來了讓觀眾眼睛一亮的「小綠綠」亮麗旋風；儀隊整齊畫一的耍槍動作，樂隊流暢精彩的演奏，旗隊曼妙的舞姿，「小綠綠」展現的青春活力，都令民眾喝采不斷。

北一女樂儀旗隊曾分別在1996年、2005年來美表演，18年後在台美關係升溫、也更加熱絡之際，再度前來，備受矚目。不少民眾對他們演出拋槍、甩旗等英姿，都大呼「好厲害」。此次受邀的外國表演團體除了北一女外，尚有日本岐阜商業高校吹奏樂部，以及日本和墨西哥的團體。

高舉北一女旗幟的旗手們讓民眾認識北一女的青春活力。（記者張庭瑜/攝影）
高舉北一女旗幟的旗手們讓民眾認識北一女的青春活力。（記者張庭瑜/攝影）

在一系列精彩和極具創意的花車登場後，北一女樂儀旗隊高舉著印有北一女校名的紅布條背景的黃條旗幟出場， 緊跟著是七位身材高挑的旗手，高舉著中華民國國旗和北一女校徽旗幟。隨後映入眼簾的是身著上衣分別是綠色和紅色，下面是白色短裙和白色靴子的儀隊和樂隊制服的「小綠綠」，展現他們訓練有素的精彩演出。而一排排穿插在樂隊中間、身著藍色連身裙的旗隊學生，高舉著彩虹旗，展示苦練成果，更展示台灣接納多元文化的包容度。在場的華人民眾除了歡呼，更不時高呼「好樣的」、「謝謝你們遠道而來」等口號。

身著藍衣的旗手們賣力揮舞著彩虹旗幟，讓世界看到不一樣的台灣。（記者張庭瑜/攝影）
身著藍衣的旗手們賣力揮舞著彩虹旗幟，讓世界看到不一樣的台灣。（記者張庭瑜/攝影）

一位華人陳媽媽表示，雖然當天她比較晚到達玫瑰花車現場，但為了支持北一女，還是堅持帶著兩名女兒及先生到場支持。而一些華人民眾更自備板凳，在北一女樂儀旗隊經過時，將孩子托舉在肩頭，只為了不錯過目睹北一女學生表演的英姿。在街頭兩邊的普通民眾更自發性在她們經過時，集體大喊「新年快樂」，讓學生們開心的揮手回應。

表演者帥氣、熟練地拋槍、接槍，讓民眾驚訝不已。（記者張庭瑜/攝影）
表演者帥氣、熟練地拋槍、接槍，讓民眾驚訝不已。（記者張庭瑜/攝影）
民眾面對旗隊的表演看得目不轉睛，十分開心。（記者張庭瑜/攝影）
民眾面對旗隊的表演看得目不轉睛，十分開心。（記者張庭瑜/攝影）
每位學生都面對民眾的喝采都十分開心。（記者張庭瑜/攝影）
每位學生都面對民眾的喝采都十分開心。（記者張庭瑜/攝影）
華人民眾為了一睹北一女英姿，自備板凳舉著小孩看儀隊。（記者張庭瑜/攝影）
華人民眾為了一睹北一女英姿，自備板凳舉著小孩看儀隊。（記者張庭瑜/攝影）

華人 遊行 日本

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