玫瑰花車遊行「小綠綠」展現亮麗旋風 獲喝采不斷

高舉中華民國旗幟的旗手們開心向民眾道賀新年快樂。（記者張庭瑜/攝影）

自1890年開始舉辦的巴沙迪那市（Pasadena ）元旦玫瑰花車遊行 ，1月2日（週一）上午8時隆重展開。睽違18年再度參加的台北市立第一女子高級中學（北一女中）的樂儀旗隊，在玫瑰花車遊行中帶來了讓觀眾眼睛一亮的「小綠綠」亮麗旋風；儀隊整齊畫一的耍槍動作，樂隊流暢精彩的演奏，旗隊曼妙的舞姿，「小綠綠」展現的青春活力，都令民眾喝采不斷。

北一女樂儀旗隊曾分別在1996年、2005年來美表演，18年後在台美關係升溫、也更加熱絡之際，再度前來，備受矚目。不少民眾對他們演出拋槍、甩旗等英姿，都大呼「好厲害」。此次受邀的外國表演團體除了北一女外，尚有日本 岐阜商業高校吹奏樂部，以及日本和墨西哥的團體。

高舉北一女旗幟的旗手們讓民眾認識北一女的青春活力。（記者張庭瑜/攝影）

在一系列精彩和極具創意的花車登場後，北一女樂儀旗隊高舉著印有北一女校名的紅布條背景的黃條旗幟出場， 緊跟著是七位身材高挑的旗手，高舉著中華民國國旗和北一女校徽旗幟。隨後映入眼簾的是身著上衣分別是綠色和紅色，下面是白色短裙和白色靴子的儀隊和樂隊制服的「小綠綠」，展現他們訓練有素的精彩演出。而一排排穿插在樂隊中間、身著藍色連身裙的旗隊學生，高舉著彩虹旗，展示苦練成果，更展示台灣接納多元文化的包容度。在場的華人 民眾除了歡呼，更不時高呼「好樣的」、「謝謝你們遠道而來」等口號。

身著藍衣的旗手們賣力揮舞著彩虹旗幟，讓世界看到不一樣的台灣。（記者張庭瑜/攝影）