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以巨龍貫穿極具中國元素的花車 獲玫瑰花車遊行最大獎

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
台北市立第一女子高級中學（北一女中）樂儀旗隊。（記者朱敏梓／攝影）
台北市立第一女子高級中學（北一女中）樂儀旗隊。（記者朱敏梓／攝影）

作為全美最盛大的慶祝活動之一，位於巴沙迪那市的玫瑰花車遊行1月2日（周一）早上8時啟動，風格各異的花卉花車、來自全國各地甚至海外的遊行樂隊，和眾多馬術隊伍帶來的精彩表演，引來民眾陣陣歡呼。

玫瑰花車遊行全程5.5英里，遊行隊伍從橙林街（Orange Grove Blvd）起步，抵達勝利公園(Victory Park）。今年的主題名為「轉折」（Turning the Corner），遊行大禮官是在2011年大規模槍擊事件中，倖存下來的前國會眾議員吉佛茲（Gabby Giffords）。吉佛茲坐在一輛裝飾滿鮮花的古董敞篷車，帶領由 39 輛花車、21 支軍樂隊和 16 個馬術隊組成的遊行隊伍。洛杉磯樂隊 Fitz and the Tantrums ，和兩架美國空軍 B-1B 噴氣式飛機，拉開了遊行序幕。

當天由生命之禮（Gift of Life）帶來的花車「互相扶持」（Lifting Each Other Up）充滿了亞洲元素，一條巨龍貫穿整個花車，龍體上面裝飾著44幅紀念花卉圖、花瓣肖像，旨在紀念已故的捐贈者，他們將寶貴的生命禮物贈送給陌生人。這個花車並因此獲得這屆遊行最大獎「最佳參賽獎」（Sweepstakes Trophy），該獎主要頒發給最美麗的花車，包括花車設計、花藝表演和娛樂活動。

在遊行隊伍中，有來自許多國家的面孔，包括巴拿馬、義大利和日本等，其中不乏華人的身影。遠道而來的台北市立第一女子高級中學（北一女中）的樂儀旗隊，以充滿活力的舞蹈和整齊畫一的動作，為花車遊行帶來了青春的魅力。

來自華人聚集城市阿罕布拉市的主題花車「Together We Rise」奪得「志願者獎」（Tournament Volunteer Award），該獎項用來表彰35呎以下長度的花車中最傑出的花卉展示。花車上有阿罕布拉市標誌性的「拱門」建築，還有一個象徵冒險和勇氣的熱氣球，氣球上的圖案代表著對醫護人員、教師、公共工作者和前線人員的致敬，而心型花卉圖案則是為了紀念在新冠中去世的人。來自阿罕布拉市的兩位市議員，坐在花車上向民眾熱情的揮手打招呼。

來自知名醫療中心希望之城「City of Hope」的「Expanding Hope」的花車，有一棵裝飾精美的「生命之樹」，上面有延伸的樹枝和藤蔓，四隻活潑的蝴蝶與棲息的鳥類，都是希望和變革的象徵。 花車上還有一隻蕩著秋千，刻著「D」字的小熊，代表者希望之城和其所在城市杜瓦提（Duarte）的友誼。該花車獲得了最佳呈現主題獎（Theme Award）。

在眾多花車中，還有許多有亮點和非常受歡迎的花車。例如聖地牙哥野生動物園主題為「Celebrating 50 Years of Conservation'」的花車，一出現就引來民眾歡呼，花車將民眾帶到了非洲大草原棲息地，白犀牛，長頸鹿和非洲冠鶴在上面散步，十分可愛。

由梅西百貨（Macy's）贊助的玫瑰禮車，乘坐著本屆玫瑰皇室（Royal Court）七名美少女，本屆玫瑰皇后是來自艾塔迪納（Altadena）17歲的布拉德（Bella Ballard）。此外，玫瑰遊行方陣中還有七輛貴賓車，遊行大禮官、組委會主席、玫瑰碗名人堂成員、以及東道主巴沙迪那市長乘坐著花車，向大家送上新年祝福。

阿罕布拉市的主題花車「Together We Rise」。（記者朱敏梓／攝影）
阿罕布拉市的主題花車「Together We Rise」。（記者朱敏梓／攝影）
生命之禮（Gift of Life）充滿亞洲元素的花車，榮獲最大獎「最佳參賽獎」...
生命之禮（Gift of Life）充滿亞洲元素的花車，榮獲最大獎「最佳參賽獎」（Sweepstakes Trophy）。（記者朱敏梓／攝影）
玫瑰皇后和玫瑰皇室成員向民眾招手。（記者朱敏梓／攝影）
玫瑰皇后和玫瑰皇室成員向民眾招手。（記者朱敏梓／攝影）
玫瑰皇室（Royal Court）花車。（記者朱敏梓／攝影）
玫瑰皇室（Royal Court）花車。（記者朱敏梓／攝影）
充滿著異域風情的馬術隊。（記者朱敏梓／攝影）
充滿著異域風情的馬術隊。（記者朱敏梓／攝影）
希望之城「City of Hope」的「Expanding Hope」花車。（記...
希望之城「City of Hope」的「Expanding Hope」花車。（記者朱敏梓／攝影）
現場觀眾席座無虛席，街道兩旁觀眾爆滿。（記者朱敏梓／攝影）
現場觀眾席座無虛席，街道兩旁觀眾爆滿。（記者朱敏梓／攝影）

遊行 阿罕布拉 華人

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