以巨龍貫穿極具中國元素的花車 獲玫瑰花車遊行最大獎

台北市立第一女子高級中學(北一女中)樂儀旗隊。(記者朱敏梓/攝影)

作為全美最盛大的慶祝活動之一,位於巴沙迪那市的玫瑰花車遊行 1月2日(周一)早上8時啟動,風格各異的花卉花車、來自全國各地甚至海外的遊行樂隊,和眾多馬術隊伍帶來的精彩表演,引來民眾陣陣歡呼。

玫瑰花車遊行全程5.5英里,遊行隊伍從橙林街(Orange Grove Blvd)起步,抵達勝利公園(Victory Park)。今年的主題名為「轉折」(Turning the Corner),遊行大禮官是在2011年大規模槍擊事件中,倖存下來的前國會眾議員吉佛茲(Gabby Giffords)。吉佛茲坐在一輛裝飾滿鮮花的古董敞篷車,帶領由 39 輛花車、21 支軍樂隊和 16 個馬術隊組成的遊行隊伍。洛杉磯樂隊 Fitz and the Tantrums ,和兩架美國空軍 B-1B 噴氣式飛機,拉開了遊行序幕。

當天由生命之禮(Gift of Life)帶來的花車「互相扶持」(Lifting Each Other Up)充滿了亞洲元素,一條巨龍貫穿整個花車,龍體上面裝飾著44幅紀念花卉圖、花瓣肖像,旨在紀念已故的捐贈者,他們將寶貴的生命禮物贈送給陌生人。這個花車並因此獲得這屆遊行最大獎「最佳參賽獎」(Sweepstakes Trophy),該獎主要頒發給最美麗的花車,包括花車設計、花藝表演和娛樂活動。

在遊行隊伍中,有來自許多國家的面孔,包括巴拿馬、義大利和日本等,其中不乏華人 的身影。遠道而來的台北市立第一女子高級中學(北一女中)的樂儀旗隊,以充滿活力的舞蹈和整齊畫一的動作,為花車遊行帶來了青春的魅力。

來自華人聚集城市阿罕布拉 市的主題花車「Together We Rise」奪得「志願者獎」(Tournament Volunteer Award),該獎項用來表彰35呎以下長度的花車中最傑出的花卉展示。花車上有阿罕布拉市標誌性的「拱門」建築,還有一個象徵冒險和勇氣的熱氣球,氣球上的圖案代表著對醫護人員、教師、公共工作者和前線人員的致敬,而心型花卉圖案則是為了紀念在新冠中去世的人。來自阿罕布拉市的兩位市議員,坐在花車上向民眾熱情的揮手打招呼。

來自知名醫療中心希望之城「City of Hope」的「Expanding Hope」的花車,有一棵裝飾精美的「生命之樹」,上面有延伸的樹枝和藤蔓,四隻活潑的蝴蝶與棲息的鳥類,都是希望和變革的象徵。 花車上還有一隻蕩著秋千,刻著「D」字的小熊,代表者希望之城和其所在城市杜瓦提(Duarte)的友誼。該花車獲得了最佳呈現主題獎(Theme Award)。

在眾多花車中,還有許多有亮點和非常受歡迎的花車。例如聖地牙哥野生動物園主題為「Celebrating 50 Years of Conservation'」的花車,一出現就引來民眾歡呼,花車將民眾帶到了非洲大草原棲息地,白犀牛,長頸鹿和非洲冠鶴在上面散步,十分可愛。