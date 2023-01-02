南加內陸家暴男向警方揮刀遭擊斃

內陸新年元旦有男子因家暴與警方對峙，遭警擊斃。（警方提供）

新年第一天，南加內陸雷德蘭市（Redlands）就發生家庭悲劇。一名32歲男子涉嫌家暴 與警方對峙，當他試圖用兇器攻擊警員時，遭警方擊斃。另外，2022年最後一天深夜，莫瑞諾谷市附近215號公路發生槍擊 案，一名男子駕車時遭槍擊死亡。

家暴案件發生在2023年元旦，內陸聖伯納汀諾縣雷德蘭市警方接到報警，稱一居民家凌晨發生家暴。警方凌晨3時30分左右，趕到位於Joni Lane800號街區（ 800 block of Joni Lane ）的案發地點。據警局發言人貝克表示（ Carl Baker），警方趕到後，看到一名男子正手持匕首，在案發民宅外與警方對峙。

警方多次試圖要求該男子放下兇器，但遭男子拒絕。男子試圖用匕首攻擊警方時，遭警方擊中重傷。當急救人員趕到後，對受傷男子施救，最終無效當場死亡。

警方正在調查這起警員擊斃家暴男是否違規，涉事警員已被要求暫時離職，接受調查。

另據消息，2022年12月31日深夜約10時30分，位於內陸河濱縣莫瑞諾谷市（Moreno Valley）一輛駕駛車在附近215號公路行駛時，突遭槍擊死亡。加州 公路巡警局表示，案發在Van Buren大道與Cactus街之間215號公路南向線道上。警方接到報警後趕到案發現場，一輛車撞到中間分離島，駕駛身中多槍。急救人員試圖搶救，但因為該男子受傷嚴重，宣布死亡。

警方在案發現場附近發現多枚子彈殼，但無嫌犯目擊者。警方正在調查槍擊案動機，是否屬於隨機作案。警方尚未公布死者姓名年齡及詳細資訊。