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羅省中華會舘首長就職典禮 盼創造新輝煌

本報記者／洛杉磯即時報導
就職典禮在喜慶的傳統舞獅表演中熱鬧開場。（本報記者／攝影）
就職典禮在喜慶的傳統舞獅表演中熱鬧開場。（本報記者／攝影）

羅省中華會館2023年新四首長及理監事會就職典禮2023年元旦舉行，新當選的中華會館四首長，包括正、副主席李金生和司徒展環，正、副監事長胡卓球和林鐘博，聯同校董會、福僑會、福地會暨理監事成員一起，共同迎接新年和中華會館的新開端，典禮之後四首長還設晚宴答謝僑團首長及各界支持。

當天冠蓋雲集，民選官員包括國會眾議員趙美心(Judy Chu)、加州49區眾議員方樹強（Mike Fong）、前加州眾議員伍國慶（Mike Eng)、蒙市議員饒影凡（Yvonne Yiu）等出席，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長也到場祝賀。

就職典禮在喜慶的傳統舞獅表演中熱鬧開場，舞獅並在華埠一路沿街表演，引來眾多民眾駐足，最終四隻「獅子」進入會場，寓意在為新的一年帶來福氣和好運。在演唱完美國和中華民國的兩國國歌後，趙美心和黃敏境分別帶領大家宣讀了英文和中文誓詞，在場的中華會館成員們唸的慷慨激昂，展示了中華會館服務僑胞，為大眾爭取福利的堅定決心。在眾人的見證下，中華會館進行了新舊四大首長及理監事會的交接儀式。

剛卸任的羅省中華會館前主席鄺松齡，和中華會館前監事長蔡惠玲，發表了致詞，特別感謝任期內所有人的支持，並相信新一任的領導團隊會繼續發揚中華會館的優良傳統，發展的越來越好。

趙美心和方樹強特別為中華會館卸任和新任首長們頒發感謝狀，感謝他們為華裔社區作出的貢獻。趙美心說，中華會館在過去150年中在華裔移民社區一直扮演重要角色，尤其在過去的三年中，中華會館為華裔社區作出非常多的貢獻，參與到反亞裔仇恨運動，深入老人社區，並為他們帶去上千份熱食，為學生們提供新冠防護用品，和華埠服務中心合作提供免費施打疫苗服務，這一切都彰顯了中華會館致力於為華裔服務，保護華裔利益的宗旨。

黃敏境說，他代表中華民國政府，恭賀中華會館在平和的選舉中產生四大首長，這是僑務社和諧的表率。四大新任首長和經文處聯繫密切，例如李金生主席曾擔任僑務顧問，司徒展環和胡卓球以及林鐘博都在僑界服務多年，希望會館的諸多顧問也能對新任首長們給予建議和幫助，讓羅省中華會館的優良傳統延續下去，維護民主、自由和價值。

他同時也感謝卸任的四位首長，致力於凝聚僑心，在過去一年舉辦諸多活動，以及協助經文處和僑教中心辦理各項活動，期盼中華會館在現任李主席的領導下，實現政見，增進華埠各項福利，解決社會治安和商業問題，增進華埠的吸引力。

新上任的首長們也表達了對未來的期盼和展望，李金生主席說，十分榮幸能當選，感謝所有人對他和團隊的支持，他將帶領新的團隊，將中華會館的招牌擦的更亮、名聲更響！

當天未能到場的來賓，也特別從遠方送來祝賀。身在台灣的華僑救國聯合總會理事長鄭致毅，發來賀電，表示中華會館新任領導人是眾望所歸，中華會館多年來團結海內外僑胞，促進華人社團的團結，弘揚中華文化，為維護中華民國在國際地位的永續發展作出卓越貢獻，相信新任首長們一定會大展鴻圖，為中華民國的昌隆與興盛努力。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長宣讀中文誓詞。（本報記者／攝影）
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長宣讀中文誓詞。（本報記者／攝影）
全體來賓合影。（本報記者／攝影）
全體來賓合影。（本報記者／攝影）
國會眾議員趙美心(Judy Chu，右二)頒發感謝狀。（本報記者／攝影）
國會眾議員趙美心(Judy Chu，右二)頒發感謝狀。（本報記者／攝影）
加州49區眾議員方樹強頒發感謝狀。（本報記者／攝影）
加州49區眾議員方樹強頒發感謝狀。（本報記者／攝影）

華裔 中華民國 華埠

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