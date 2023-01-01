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LA台山體育協會元旦盃排球賽開打 前國手也參賽

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
洛杉磯台山體育協會主辦「第二屆元旦盃六人排球邀請賽」開打。（記者啟鉻／攝影）
洛杉磯台山體育協會主辦「第二屆元旦盃六人排球邀請賽」開打。（記者啟鉻／攝影）

2023年新年元旦，洛杉磯台山體育協會（Los Angeles Taishan Sports Association)主辦的「第二屆元旦盃六人排球邀請賽」開打，比賽場館內歡聲雷動，男女選手們生氣勃勃。共有全美六支球隊參與。比賽結束後舉行頒獎晚會，期間還有歌舞及抽獎活動。

影音：記者啟鉻

本屆賽事協辦單位有：美國華人體育家協會、南加州中華高校校友會聯盟、美國加州青島商會、舊金山華人排球總會等團體，六支參賽球隊包括：青島排球隊、高校聯盟第一站排球隊、台山體協排球隊、美國華人體育家協會排球隊、舊金山華人排球總會隊、LA Mad Dogs排球隊。據悉，上次舉辦「元旦盃」排球賽是在2020年，有多支球隊參加，為九人制排球賽。

洛杉磯台山體育協會常務副會長李藝菲表示，本屆比賽參與者中既有排球運動愛好者，也有昔日中國國手，以及國手第二代。廣東台山被譽為「排球之鄉」，是中國最早引進排球運動的地方之一，在巔峰時期有「全國排球半台山」及「無台不成排」的美譽，受到中國前國家領導人周恩來讚賞。當地排球運動就有「九人制」和「六人制」，使得比賽更精采，觀賞性高。舉辦比賽的目的是在海外推廣排球運動，將「排球之鄉」美譽發揚光大。

主辦單位顧問李小燕是運動家、前中國技巧運動國手，曾在1983年獲得世界盃技巧賽女子雙人全能冠軍，1984年獲中國國家體委頒發體育運動榮譽獎章，在運動生涯中獲得各級獎項無數。她說，受邀擔任洛杉磯台山體育協會顧問，希望將協會各項事業辦好。作為一名廣東人，對台山「排球之鄉」很熟悉，也會盡全力支持協會。比賽現場看到海外華人對排球運動有如此高的熱情，非常欣慰！

美國華人體育家協會現任會長李樺曾是中國沙灘排球國手，他的女兒Ashley Li也熱愛排球運動，是本屆賽事美國體育家協會隊主攻手，她已經被柏克萊加州大學以全額獎學金錄取。李樺說，這是疫情大流行後，華人參與的一次規模較大排球賽，台山是中國排球之鄉，比賽水平比較高，賽事也給參與者一次彼此交流的機會。

洛杉磯台山體育協會常務副會長李藝菲。（記者啟鉻／攝影）
洛杉磯台山體育協會常務副會長李藝菲。（記者啟鉻／攝影）
洛杉磯台山體育協會現場啦啦隊。（記者啟鉻／攝影）
洛杉磯台山體育協會現場啦啦隊。（記者啟鉻／攝影）
美國華人體育家協會會長李樺（右一）及家人。（記者啟鉻／攝影）
美國華人體育家協會會長李樺（右一）及家人。（記者啟鉻／攝影）

華人 加州大學 洛杉磯

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