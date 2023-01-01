洛縣衛生官員呼籲 跨年夜後十天戴口罩

洛縣衛生局建議在跨年夜後的10天，不管是室內還是室外都要配戴口罩。（圖片來源：L.A. County Health Services Twitter）

洛杉磯 縣衛生局（Los Angeles County health officials）建議民眾，在跨年夜之後的10天配戴口罩 來預防新冠病毒的傳播。

經過感恩節假期之後，洛縣的確診數和住院數都大幅增加，因此局長費若（Barbara Ferrer）要求民眾暫時在室內戴口罩。

目前許多大城市，例如紐約（New York）和波士頓（Boston）都曾採取相同政策。不僅是在室內要戴口罩，連室外的大型活動也需要。

費若提起，洛杉磯即將迎來的玫瑰花車遊行 （Rose Parade），她強烈建議去現場的民眾戴口罩，因為在擁擠的人群中非常感染到病毒。而且戴著口罩並不引響觀賞遊行，不僅保護別人，更是保護自己的健康。

雖然數據顯示這週的確診數和上週相比下降13%，死亡率也從先前的每天21例降低至15例。但是，和新冠病毒相關的住院人數卻有增不減。

據資料顯示，洛杉磯縣一共有超過1200位新冠肺炎住院者。洛縣仍處於中度傳染危險性和住院人數增加中。而配戴口罩10天能有效降低病毒的傳播，還有減少因為重症而需要住院病人的數量，進而為醫護人員缺乏的醫院減輕負擔。

除了配戴口罩，費若還建議民眾在出門參加聚會之前，先使用居家快篩檢測。如果有身體不適或疑似新冠症狀，待在家裡休息，盡量不要接觸人群。

目前寒假假期結束後，並沒有規定在公司和學校內要配戴口罩，但是費若建議戴口罩能避免又一次的疫情大爆發。她再次呼籲民眾，從跨年夜之後的10天，在室內和室外都配戴口罩，這樣才能開心的享受假期、健康過年！