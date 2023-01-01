南加入室搶劫華人案 嫌犯踩點策劃屋主未能報警

聖瑪利諾市警局通緝四名入室持槍搶劫嫌犯。（SMPD）

華人 社區聖瑪利諾 市（San Marino）30日晚發生入室持槍搶劫案，四名蒙面男子侵入室內，用繩索將受害人夫婦捆綁數小時動彈不得。搶案驚動了該市全社區，幾位民選官員和知情者提供了更多細節，確定搶匪事先踩點針對目標下手，而受害者是華人，年約60多歲，職業可能是醫師。他們呼籲市民保持警惕，安裝監控和警鈴，能在第一時間報警處理。

據聖瑪利諾市警局提供的新聞稿，四名身份不明的男性嫌疑人戴著黑色滑雪面罩，強行進入受害人家中。兩名受害者在槍口下被捆綁起來。嫌疑人將屋內洗劫一空後逃離。一位鄰居聽到受害者大聲呼救後才報警。

聖瑪利諾市議員羅經程認為，這是一起事先策劃的搶劫案，嫌犯有備而來，鎖定目標，並非臨時起意。嫌犯事先對作案時間、入侵和撤退路徑都有安排，而且在作案時切斷了屋內與外界的聯繫，包括電話、網路、攝像頭等。受害人是60多歲至70歲的華人，雖有傳聞說他是醫師，但不確定職業。受害人在遭遇攻擊後未能及時報警，顯然也是措手不及。

聖瑪利諾市副市長黃文谷表示，受害人未能及時打開報警系統通知警方。因此，他呼籲市民應有防範意識，平時警鈴、監控系統都要落實運作，遭遇入侵時可以快速報警。目前他掌握的信息也是警局公布的新聞稿，因為偵察階段沒有透露更多的案情信息。

還有一位不具名的社區領袖表示，案發地點位於Oak Lane1700號街區的一棟住宅，這個山頭都是大房子，地區比較私密。受害人的住屋前門臨街，沒有圍牆，而院子則在屋後面。所以，嫌犯一下子就能破門入屋控制住屋主。如果住宅有一個前院，並裝有監控系統或者養看家狗，當嫌犯入侵時，屋主可以提前有所警覺。若能第一時間報警還好，因聖瑪利諾市區不大，警察 三分鐘就能趕到案發現場。

幾位受訪的民選官員和社區領袖均表示，面對惡化的治案狀況保持警惕，落實和完善住宅監控系統和警鈴裝置，遭遇意外時能在第一時間報警，可以有效提高自身安全防護。