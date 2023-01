觀賞玫瑰花車遊行十項須知

一年一度的巴沙迪那玫瑰花車遊行即將到來,今年呼籲參加的民眾保暖及建議配戴口罩。(圖片來源:Rose Parade Twitter)

第134屆玫瑰花車遊行 即將到來,民眾如果打算去現場觀看,請務必提前閱讀此文。

1. 基本訊息

玫瑰花車遊行將於1月2日(星期一)早上8點啟動,全程5.5英里,遊行隊伍從橙林街(Orange Grove Blvd)起步,朝北右轉進入科羅拉多大街(Colorado Blvd),東行至西拉馬德瑞(Sierra Madre)大街,沿途經過約40個街口,最後抵達勝利公園(Victory Park)。

今年的主題名為「轉折」(Turning the Corner),慶祝民眾勇敢面對疫情和奔向希望的未來。遊行大禮官是前國會眾議員吉佛茲(Gabby Giffords),玫瑰皇后是17歲的布拉德(Bella Ballard),來自艾塔迪納(Altadena)。

多家電視台會進行實況轉播,有ABC, KTLA 5, NBC, Peacock, Cowboy Channel,還有 RFD-TV。

2. 活動內容

遊行將由樂隊「發脾氣的菲茲」(Fitz and the Tantrums)開場表演,他們將表演最新專輯的主打歌Let Yourself Free。上午8點左右,會有來自南達科他州的B-1B Lancer轟炸機在天空中表演。接下來還有巨型花車、軍樂隊,和馬術隊的演出。在遊行的最後將會由葛萊美獎得主坦雅塔克(Tanya Tucker)獻唱,並由巴沙迪那的合唱團AME Praise Team加入。

3. 哪裡停車

如果要到現場觀看遊行,可以事先在網路上預定車位:

AP Parking: ap-parking.myfreesites.net;City of Pasadena: 626-744-7665,cityofpasadena.net/transportation;LAZ Parking: 626-578-1705, lazparking.com/locations/rose-bowl-parking;Sharp Seating Company: 626-795-4171, sharpseating.com

4. 大眾交通

地鐵L線(舊名Gold Line)將與玫瑰花車遊行和玫瑰錦標賽活動提供交通接送。若在岱爾瑪站(Del Mar Station)下車,向北步行兩條街到遊行路線。在紀念公園站(Memorial Park Station)下車,則向南步行兩條街,就會抵達遊行路線。如果選擇在湖站(Lake Station)或艾倫站(Allen Station)下車,則是向南步行四條街,並會看到遊行。另外,Metro還將在各城市提供巴士定期往返玫瑰花車遊行區域。詳細資訊請至: metro.net查看。

5. 街道管制

巴沙迪那警察 局將提前關閉遊行的路線,禁止車輛通行,加強公共安全。路線將從1日晚上10點開始關閉,直到第二天下午兩天。

6. 合適穿戴

前往現場觀看遊行的民眾要注意保暖,氣象預測在遊行途中可能下小雨。建議配戴口罩,因為洛杉磯 縣近日的確診數有上升的趨勢。

7. 注意安全

由於參加遊行的人數預計將高達70萬人,呼籲民眾提高警戒。如果有緊急狀況請撥打911,非緊急狀況則撥打626- 744-4241。

8. 相關景點

洛杉磯縣植物園 (The Los Angeles County Arboretum and Botanic Garden),地址:127 acres at 301 North Baldwin Ave, Arcadia, CA 91007,電話:626-821-3222

漢庭頓圖書館(The Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens),地址:1151 Oxford Road, San Marino, CA 91108,電話:626-405-2100。

洛杉磯縣美術館 (Los Angeles County Museum of Art),地址:5905 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90036,電話323-857-6000

9. 近距離觀賞花車

如果想要近距離觀賞花車,可以參加在遊行後(1月2日和1月3日)舉辦的花車展覽(Floatfest)。花車將在西拉馬德瑞大街(Sierra Madre Ave.)和華盛頓大道Washington Blv.)排列成一直線,提供民眾觀賞。據資料統計,每年近有7萬人參加。入場費為20元,可以在sharpseating.com購買預售票,而必須佩戴口罩。

10. 聯絡方式

巴沙迪那活動中心:626-793-2122;玫瑰遊行熱線: 877-793-9911;巴沙迪那城市官方推特:@PasadenaGov;巴沙迪那消防局和警察局: @PasadenaFD and @PasadenaPD