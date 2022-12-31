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八方雲集加州奇諾岡第2門店試營業 1月6日開張

記者啟鉻／奇諾岡即時報導
其他族裔消費者也光顧奇諾岡八方雲集。（記者啟鉻／攝影）
其他族裔消費者也光顧奇諾岡八方雲集。（記者啟鉻／攝影）

台灣跨國麵食連鎖店「八方雲集」（BAFANG DUMPLING），繼在南加州工業市（City of Industry）開設首家門店後，12月30日又在內陸帝國奇諾岡市（City of Chino Hills）開設第二家門店試營業，並將在2023年1月6正式面向公眾運營。

影音來源：記者啟鉻拍攝

31日當天陰雨連綿，但到奇諾岡「八方雲集」二店品嚐美食的顧客絡繹不絕。二店門市座落在99大華超市所在的廣場，台式餐廳進駐吸引了不少消費者。一位講廣東話的華人特意到門市前探望，她說，看了門店的菜單及門市外張貼的營業資訊，感覺很對胃口。她是奇諾岡市居民，新年過後會與親友們一起前來品嚐該店的美食。

「八方雲集」二店提供的菜單有混合套餐，包括招牌鍋貼、水餃、乾麵，搭配酸辣湯、玉米濃湯、珍珠餛飩湯及各種飲品檸檬紅茶，還有八方排骨搭配古早味乾麵及檸檬紅茶。客人可以單點鍋貼、湯及配餐包括紅油炒手、八方炸排骨以及椒麻雞，僅乾麵就有四種，即招牌乾麵、古早味乾麵、麻醬乾麵和紹辣乾麵，還有八方牛肉麵，以及十餘種飲品。

據稱，「八方雲集」加州門市自2022年12月起調漲售價，平均漲幅約10%，原因主要是當地缺工嚴重，人力成本不得不調漲，而且當地食材部分雞肉等價格也上漲，因此將售價提高。記者也到了「八方雲集」在工業市門店探訪，雖然室外大雨，看到餐廳內座無虛席，顧客非常踴躍。顯示雖然物價調漲，但並沒有影響消費者前來品嚐美食熱情。

「八方雲集」美國首席運營官Stephanie Peng表示，目前在南加州工業市開始的「八方雲集」第一門市，及即將正式運營的奇諾岡市第二門市，都是按照統一運作方式，提供的餐飲都一樣。她認為奇諾岡作為內陸帝國一個重要城市，地理位置有著突出優勢，具有很大潛力，而且當地族裔多元化，也吸引了很多附近地區的居民，包括來自橙縣、內陸河濱、聖伯納汀諾縣，以及洛杉磯地區的消費者。預計在加州及其它地區門市數量還會陸續增加。

奇諾岡市一家華人父母及女兒三人來到「八方雲集」第二門店就餐，他們是台灣移民，喜歡家鄉味道，很喜歡這裡的水餃、鍋貼等美食，女兒在外州大學讀書，剛剛下了飛機，聽說這裡新開一家「八方雲集」餐廳，一家人特意前來品嚐，感到很滿意。

一位到超市購物的洋人顧客看到餐廳工作人員發放的傳單，與女伴也來品嚐美食。他表示，一直喜歡中餐，這裡的酸辣湯、玉米濃湯及其它美食，他都很喜歡，也希望今後能與好友一起到店內就餐。

奇諾岡「八方雲集」第二門市地址：2923 Chino Ave. Unit H3, Chino Hills, CA 91709 ; 聯絡電話：909-590-1686;

奇諾岡八方雲集第二門市。（記者啟鉻／攝影）
奇諾岡八方雲集第二門市。（記者啟鉻／攝影）
顧客正準備點餐。（記者啟鉻／攝影）
顧客正準備點餐。（記者啟鉻／攝影）

美食 加州 工業市

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