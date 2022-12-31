學生樂隊巴沙迪那匯演 音樂服飾隊形美哉

PCC榮譽樂團第一個登台表演。（記者王若然／攝影）

在2023年玫瑰花車遊行 前夕，來自全美和世界的幾十支知名學校鼓樂團，分別於30、31日兩天齊聚巴沙迪那學院（PCC）足球場，提前獻上氣勢磅礡又各具特色的樂儀隊表演。雖然31日天不作美下著濛濛細雨，但觀眾熱情不減，台上坐滿人，鼓掌喝采聲不斷。

31日當天有11支鼓樂團彩排，上下午各有一場。雖然是熱身預演，但水準與花車遊行當日表演別無二致。上午的表演於10點登場。依照傳統，PCC榮譽前鋒鼓樂隊（PCC Honor Band&Herald Trumpets）第一個登場。該鼓樂隊除了包含PCC Lancer Band，還包括來自南加州 多個高中的225名學生。他們從500人中海選出來，才藝出眾。PCC榮譽前鋒鼓樂隊從1930年就參加玫瑰花車遊行演出，當天演奏了「Here Comes the Sun」等多首曲目，風格磅礴大氣。

之後出場的鼓樂團來自世界多地，表演各具特色，贏得陣陣掌聲。例如來自愛荷華州（Iowa）的Pella Marching Dutch，以尋覓戀人為主題，勾勒出一幅幅美輪美奐的場景，音樂此起彼伏，隊形豐富又精妙，贏得觀眾的好評。這支隊伍成立於1937年，多次贏得各項大賽的表演冠軍。

還有連續103年參加玫瑰花車遊行的「救世軍玫瑰樂隊」「The Salvation Army Tournament of Roses Band」，今年邀請來自韓國的鼓樂手表演，雖然成員不多，但帶來多首曲子演奏得十分悅耳，動人心弦。再比如來自巴拿馬（Panama）的「banda de música la primavera」，成員包括小學生、初高中生。他們身著當地傳統服飾，在演奏中插入地域文化特色的唱跳，讓觀眾感受到熱情、好客。該鼓樂團是中美洲地區知名學生樂團，曾獲獎無數。

當天表演的鼓樂隊還包括：密歇根州「Rockford High School Marching Band」，洛杉磯聯合學區的「Los Angeles Unified School District All District Honor Band」，來自義大利 的「Triuggio Marching Band」，德州「Vista Ridge High School Ranger Marching Band」，明尼蘇達州「Rosemount High School Marching Band, Rosemount」，加州Fresno的「Fresno State Bulldog Marching Band」，賓夕法尼亞州立大學藍調樂隊「Penn State Blue Band」。