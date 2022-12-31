我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汽車除雪5不做6該做 冬季風暴中出行注意安全

租車附帶項目繁多 哪些該付？哪些其實可以省？

聖瑪利諾豪宅搶劫案 老夫婦被捆綁數小時

記者王若然／聖瑪利諾即時報導
位於Oak Lane1700號街區的一棟住宅內，發生持槍入室搶劫。（谷歌地圖）
位於Oak Lane1700號街區的一棟住宅內，發生持槍入室搶劫。（谷歌地圖）

聖瑪利諾市（San Marino）30日晚一棟豪宅發生入室持槍搶劫案。一對老夫婦的家中被洗劫一空，他們被繩子綁住不得動彈數小時。

根據聖瑪利諾市警局，當天晚上約9時，位於Oak Lane1700號街區的一棟住宅內，發生持槍入室搶劫。四名頭戴滑雪遮臉帽的劫匪，撬開上鎖的落地玻璃門（french door），進入住宅內。劫匪持槍恐嚇這對老夫婦躺在前門附近，並搜刮屋內財物一個半小時。

更狡猾的是，四名劫匪當時切斷了屋內與外界所有聯繫，包括電話線、網路、攝像頭等設備。他們於10時30分離開。

劫匪離開時並未鬆綁那對老夫婦。其中男受害者艱難地爬到車庫，尖叫著求救，鄰居聽到呼喊聲後趕到現場解救了他們。而這時已經是凌晨12時30分。

這對老夫婦受輕傷，警方仍在對這起搶案進行調查。

民眾如有線索，可聯繫Ruiz警探：626-300-0726，或可匿名提供線索：800-222-TIPS，或上網：https://www.lacrimestoppers.org/

這條Oak Lane1700號街區上的房屋均為豪宅，根據房產網站Redfin的預估，每棟房屋市場價均在500萬以上。

聖瑪利諾 滑雪

上一則

70萬遊客造訪巴沙迪那 熱線開通877-793-9911

下一則

「淡定」司機賭城大道開「噴火」皮卡 火星四濺濃煙滾滾

延伸閱讀

今年全美10大最貴豪宅 4棟在洛杉磯「賣出4.359億」

今年全美10大最貴豪宅 4棟在洛杉磯「賣出4.359億」
亞裔出租車司機 街邊休息遇持刀搶劫

亞裔出租車司機 街邊休息遇持刀搶劫
明星史塔龍南加新購豪宅9個月就要賣 可望賺400多萬

明星史塔龍南加新購豪宅9個月就要賣 可望賺400多萬
黃磊一家過聖誕 多多顏值又登峰 林峯妻子曝光豪宅

黃磊一家過聖誕 多多顏值又登峰 林峯妻子曝光豪宅
李亞鵬全家「陽過」康復曬抱娃照 網友羨慕北京豪宅

李亞鵬全家「陽過」康復曬抱娃照 網友羨慕北京豪宅
洛市豪宅交易稅法案違憲？2協會提告要求廢除

洛市豪宅交易稅法案違憲？2協會提告要求廢除

熱門新聞

從洛杉磯和美國回成都給親人送藥的民眾衝破當地警察和保安防線，各回各家。（讀者提供）

洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘

2022-12-30 19:39
近期機票雖然大降，但回國人員卻大幅減少。（受訪者提供）

美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了

2022-12-26 16:02
多位華人抱怨遭遇好市多結帳收銀員態度惡劣。（記者陳開／攝影）

好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」

2022-12-29 16:01
中國防疫全面放開前，上海防疫景況。（圖：受訪者提供）

隨時可能感染 上海人感覺像裸奔…探親華人恐慌返美

2022-12-30 12:01
王女士母親購買的四張百元面額蘋果禮品卡竟都變成了25元面值。（王女士提供）

Target賣蘋果禮品卡 100元變25元…過來人教你3招防盜刷

2022-12-28 02:20
888海珍餐廳門口25日上午排隊的長龍不僅擠滿了大堂門口，還蔓延到外面。（記者張宏／攝影）

洛縣華人聖誕吃早茶 神秘嘉賓現身 大家都笑了

2022-12-25 18:32

超人氣

更多 >
洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘

洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘
孩子發燒 華人藥劑師買不到藥 「很恐怖 從未見過這樣」

孩子發燒 華人藥劑師買不到藥 「很恐怖 從未見過這樣」
愛達荷大學生4死命案 「犯罪學系博士生」嫌犯抓到了

愛達荷大學生4死命案 「犯罪學系博士生」嫌犯抓到了
免費取貨？刷單新詐騙…華人管理員成替罪羊 收死亡威脅

免費取貨？刷單新詐騙…華人管理員成替罪羊 收死亡威脅
傳奇女主播華特斯辭世：名人也是人 我知道的比當事人自己還多

傳奇女主播華特斯辭世：名人也是人 我知道的比當事人自己還多