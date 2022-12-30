洛杉磯華人回國送藥救命 人間煉獄比媒體報導更慘

從洛杉磯和美國回成都給親人送藥的民眾衝破當地警察和保安防線，各回各家。（讀者提供）

中國大陸12月7日突然取消防疫清零政策，三周來各地疫情硬著陸。面對大規模感染，洛杉磯華人 對國內家人和親友狀況心急如焚，部分華人近日冒險趕回老家送醫送藥，以「人間煉獄」形容所見所聞，稱「真實情況比美國媒體的報導慘太多了」。

洛杉磯華人Z先生和幾位在美幾位友人28日從洛杉磯經香港飛往家鄉成都，那裡有他92歲的老父親和其他家人和至交友人。

「現在成都的情況是120急救中心有人接電話，但是沒有救護車了，所有救護車都已經派出去了。如果你要去醫院只能自己開車，沒有救護車」。Z先生說，120告訴他，四川醫學院、四川省醫院等所有大醫院已全部爆滿，只有社區醫院可能有空。可是等他開車去社區醫院時，該醫院直接告訴他，你們來輸液可以，但沒有床位，住不了院。

Z先生說，92歲的老父親已發燒兩天，雖然服用了他從美國帶回去的藥物之後有所緩解，但情況依然是反復不定。因為當地白肺的人很多很多，死亡之前都沒有特別症狀，所以他和家人都非常擔心，沒有醫院，沒有救護車，一點辦法都沒有。

Z先生說，他從本周三登機離開洛杉磯，折騰一天一夜才回到成都。他說，此次是經香港轉機，香港現在不需要隔離了。上到去往成都的飛機，被告知要隔離二加三。Z先生表示，他乘坐的是中國國際航空公司的航班，「我們發現飛行員、空姐都在咳嗽，一聽就是陽了，跟他們聊天，說是陽過了，還沒完全好，然後到了機場，從海關到安檢，很多人都在咳嗽，包括邊檢人員和警察 都是這樣」。

從洛杉磯和美國回成都給親人送藥的民眾，衝破當地警察和保安防線各回各家。（讀者提供）

Z先生說，上飛機的時候要求乘客簽承諾書，包括只要把病毒帶回來，隱瞞不報，要負法律責任等等。Z先生一行人說，一路上的人，尤其是著陸之後，押著他們上隔離大巴車的警察咳嗽非常厲害，「一群陽了的人，要押一群沒有陽的人送去隔離，全車人都造反了，堅決不上大巴」，最後經過兩個小時抗爭，一幫從美國回去的乘客衝破警察的防線，找車返回自家老家。

Z先生表示，他此次回國前已從油管（YouTube）看到中國各地的疫情，心裡早有準備。「但我現在看到的實際情況比報導的慘多了」。來接他的司機是一個親戚，也是成都本地人，家中老人近日染疫過世要去火葬場，沒排不上號。從排隊收屍體到焚燒，每一步都要加碼收錢，即便這樣還是排不上號。最後一個好心人告訴這位親戚，拉到廣漢去吧，廣漢離成都很遠。沒想到了廣漢，人家說，現在本地的屍體都燒不完，只好又拉回去。最後，這位親戚花了1萬2000元終於拿到了一個號，最後又重排，三番五折，焚燒要排到好些天之後。

Z先生說，他剛回到成都時，好些摯友都來求藥，他們好些人都是當地的廳級幹部，人脈廣闊，但現在這些人脈全不管用了，因為實在沒有藥。四川旅游局一位高管告訴他，老單位的院子這星期已經死掉五個老人了。

現在大家看到網上販售輝瑞特效藥，Z先生認為不可信。「現在成都的大醫院都沒有這些藥，四川醫學院附屬醫院所有科室的病房全部拿出來接納染疫病人」，他給四川最大醫院的急診科主任朋友打電話，對方打死不接，這是從來沒有的情況，想來對方也是實在沒有辦法。

從洛杉磯和美國回成都給親人送藥的民眾衝破當地警察和保安防線，各回各家。（讀者提供）

Z先生從成都移民洛杉磯，「算是成都有頭有臉的人，但從下飛機之後連續30多個小時為父親聯繫一個入院床位，全無辦法」。他說，現在電視上正在舉行新年茶話會，慶祝防疫勝利，而自己看到的聽到的是多少人住醫院裡，多少家庭往火葬場走，太難受了。

他說，這次還帶了血氧儀回老家，但看著父親血氧往下掉，卻拿不到氧氣瓶，大家都在搶。現在老人是否能夠活下來，完全靠自己的家人和條件，父母們不應該死的，只要醫院裡有藥，但現實情況是醫院沒有藥，沒有床位，患者只能自生自滅。