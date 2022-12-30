假日季去拉斯維加斯 加州客堵在高速困於機場

受西南航空航班取消影響，大量加州旅客被困在拉斯維加斯機場。 （受訪者提供）

聖誕假日季，不少南加華人 選擇開車去拉斯維加斯（Las Vegas）度假。未料，繁忙的高速和擁擠的街道讓他們直呼，「聖誕假期去賭城恐怕是最錯誤的選擇」。

洛杉磯 的華人陳先生說，他這次拉斯維加斯之旅彷彿是「體驗了一次中國春運」。 「下午5時從洛杉磯駕車出發，直到晚上11點才走了一半路程，卡在人煙稀少的沙漠區高速路上進退兩難。最後花了十小時才到終點。」

而很多乘飛機前往拉斯維加斯的遊客，甚至連如何返程都成了問題。在拉斯維加斯過完聖誕節就要趕回灣區上班的吳先生，回程航班原本定在26日，受西南航空大規模取消航班的影響，吳先生不得不更換飛機回家。由於近期的各線航班都已被訂滿，吳先生只好在社交媒體上發帖求助，希望有開車回北加的朋友可以載他一程。

同在拉斯維加斯度假的張小姐感歎道，這個時間在睹城處處人擠人——吃飯排隊，購物排隊，熱門景點更是人滿為患。張小姐說，她竟然還在街上碰到了自己居住城市的熟人，「不約而同」來到這裡度假。

拉斯維加斯的華人居民Vicky說，這幾天她出門做什麼都得排隊，早上出門買點心，隊伍已經排到街道上了。「看這樣情況打算去點個麻辣燙外賣，結果人家餐廳說太忙了不做外賣因。」還有華人網友總結說：「我感覺加州有三分之一的人在拉斯維加斯度假，還有三分之一在太浩湖(Lake Tahoe)，其餘則是去了夏威夷。」