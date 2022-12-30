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那指連跌四季 網路泡沫首見

假日季去拉斯維加斯 加州客堵在高速困於機場

記者趙健／洛杉磯即時報導
受西南航空航班取消影響，大量加州旅客被困在拉斯維加斯機場。 （受訪者提供）
受西南航空航班取消影響，大量加州旅客被困在拉斯維加斯機場。 （受訪者提供）

聖誕假日季，不少南加華人選擇開車去拉斯維加斯（Las Vegas）度假。未料，繁忙的高速和擁擠的街道讓他們直呼，「聖誕假期去賭城恐怕是最錯誤的選擇」。

洛杉磯的華人陳先生說，他這次拉斯維加斯之旅彷彿是「體驗了一次中國春運」。 「下午5時從洛杉磯駕車出發，直到晚上11點才走了一半路程，卡在人煙稀少的沙漠區高速路上進退兩難。最後花了十小時才到終點。」

而很多乘飛機前往拉斯維加斯的遊客，甚至連如何返程都成了問題。在拉斯維加斯過完聖誕節就要趕回灣區上班的吳先生，回程航班原本定在26日，受西南航空大規模取消航班的影響，吳先生不得不更換飛機回家。由於近期的各線航班都已被訂滿，吳先生只好在社交媒體上發帖求助，希望有開車回北加的朋友可以載他一程。

同在拉斯維加斯度假的張小姐感歎道，這個時間在睹城處處人擠人——吃飯排隊，購物排隊，熱門景點更是人滿為患。張小姐說，她竟然還在街上碰到了自己居住城市的熟人，「不約而同」來到這裡度假。

拉斯維加斯的華人居民Vicky說，這幾天她出門做什麼都得排隊，早上出門買點心，隊伍已經排到街道上了。「看這樣情況打算去點個麻辣燙外賣，結果人家餐廳說太忙了不做外賣因。」還有華人網友總結說：「我感覺加州有三分之一的人在拉斯維加斯度假，還有三分之一在太浩湖(Lake Tahoe)，其餘則是去了夏威夷。」

針對假期結束打算自駕從拉斯維加斯返家的華人遊客如何錯開車流高峰，華人司機孫先生分享了經驗。 「不要完全信任Google地圖規劃的路線，比如，Google地圖提示在Sandy Valley附近有更快捷路線，應對比其他導航軟件再做決定。」孫先生說，「長途使用Google地圖的風險很高，我好幾次都發現Google規劃的長途線路比蘋果地圖的路線慢很多，因為卡車司機都用Google地圖。」

假日季從洛杉磯去拉斯維加斯的高速路段擁堵嚴重。（受訪人提供）
假日季從洛杉磯去拉斯維加斯的高速路段擁堵嚴重。（受訪人提供）
假日季在拉斯維加斯購物排隊是常態。 （受訪者提供）
假日季在拉斯維加斯購物排隊是常態。 （受訪者提供）

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