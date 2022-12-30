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快看世界／迎新年傳統各國不同 這國跨年要吃葡萄

世說新聞╱特斯拉暴跌華人血虧20萬 要抄底嗎？

暴風雨中迎新年 南加州週末潮濕

記者陳懿/即時報導
國家氣象局預測南加州本周30日至新年1月1日都將處在潮濕的雨天，有些地區將迎來2英吋的降雨量。（圖片來源：NWS LA 推特）
國家氣象局預測南加州本周30日至新年1月1日都將處在潮濕的雨天，有些地區將迎來2英吋的降雨量。（圖片來源：NWS LA 推特）

氣象預測南加州未來幾天面臨暴風雨，有極大的可能性會在陰雨和濕氣中，度過2022年的最後一天和2023年的第一天。

從30日早上開始，預計各地會有綿綿陰雨，而在下午則會陸續轉為大雨，可能累積兩英吋的降雨量。

國家氣象局（National Weather Service）的氣象學家霍爾（Todd Hall）表示，南加州必定會面臨大風大雨，他建議居民盡可能留在室內，或提前擬定跨年夜的應急計劃，以備不時之需。

伴隨著大雨還有強風。據國家氣象局預測，強勁的西南風可能達到每小時25至40英里。氣象局也對洛杉磯縣和羚羊谷的山區發布強風預警，提醒山區的居民避開危險地段。

惡劣的天氣預計將延續到1月1日，隨後才有微微的陽光透出厚厚的雲層，預計當天最低溫度為華氏度60度（攝氏15度）左右。

霍爾還表示這場暴風雨的規模非常罕見，但也是處於乾旱狀態的南加州所需要的。洛杉磯市中心先前的降雨量為3.61英吋，而從今年10月份開始，洛杉磯市中心的降雨量已高達3.69英吋。

不過大風大雨或者高濕氣都可能導致危險，氣象局呼籲民眾盡可能不要外出到危險地區，盡量待在室內和家人朋友迎接2023年的到來。

加州 南加 洛杉磯

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