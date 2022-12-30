河濱縣巡警攔檢遭射殺 嫌犯逃亡被擊斃

河濱縣警局32歲的摩托車巡警卡德羅12月29日執勤時殉職。（圖片來源：CANewsWatch推特）

12月29日下午2點左右，一名河濱縣（Roverside County）的警員在盤查嫌疑犯時慘遭槍殺，警方隨後大規模搜尋該嫌疑犯，最終攔截嫌犯駕駛車輛並將其擊斃。

犧牲的警員為32歲的卡德羅（Isaiah Cordero），事發下午1點45分駕駛摩托車巡邏，在西黃金大道（Golden West Ave.）發現一輛黑色皮卡車符合警方敘述的嫌疑車輛，勒令駕駛員路邊停車。不料，嫌疑犯竟然朝卡德羅開槍，送醫後仍不幸身亡。

據警方表示，射殺警員的嫌疑人為44歲的麥克凱（William Shae McKay），他在聖伯納汀諾縣高等法院（San Bernardino Superior Court）總共有12項犯罪記錄，其中包括五項重罪記錄。而且也不是第一次和針對警察 暴力的案子有關聯。他在2021年曾被逮捕，當時他的車上有一名乘客刺傷了一名加州 公路巡邏隊警員（California Highway Patrol，CHP）。

麥克凱最近一次犯罪遭到通緝是因為綁架和使用致命武器襲擊，但是聖伯納汀諾縣法官並沒有判他25年至終身監禁，反而是降低他的保釋金讓他得以獲釋。聖伯納汀諾縣警長畢安可（Sheriff Chad Bianco）表示，造成卡德羅的意外身亡是法官的判決所造成。如果將多次犯下重罪的麥克凱關在監獄 中，那就不會發生警察局失去優秀警員和家人失去兒子的慘痛悲劇。

在麥克凱開槍射殺警員後，駕車在15號高速公路上逃竄。在警車追捕下，麥克凱駕駛的黑色皮卡車至少有一個輪胎爆胎，在逃捕過程中，裝甲警車衝撞了嫌犯皮卡車，麥克凱依然負於頑抗與警察交火。在亂槍中，麥克凱被擊中身亡。

這場警匪追逐戰，動用了加州公路巡警局、當地警局及特警隊（Special Weaoins and Tactics，SWAT）的警車，並導致長達數英里的堵塞，從河濱縣一路延伸至聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）。

卡德羅是河濱縣第71位在執勤時犧牲的警員。對於卡德羅的身亡，警員們都很心痛。有警員表示，卡德羅是團隊中的開心果，警局裡所有人都像親兄弟一般團結，除了傷心難過之外，他們也對於法官此前寛容暴力犯麥克凱的判決感到氣憤。

警長畢安可回憶，卡德羅的目標就是成為摩托車巡邏警員，因為他的媽媽從小就教導他要幫助他人，而摩托車能比汽車更快速地穿梭車輛之間。可是在卡德羅擔任摩托車巡警的第三個月便不幸殉職身亡。