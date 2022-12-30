環保袋回收僅6% 加州2021年塑膠袋掩埋量比2018年還多

加州路邊不時可見號稱可回收的垃圾袋。（美聯社）

可回收的重複使用塑膠袋（環保袋）真的可以回收嗎？事實上，全美只有6%的塑膠可以回收，其他的要不是焚化就是送進掩埋場，加上許多人的「再利用」充其量就是拿去裝垃圾，結果加州 2021年的塑膠袋掩埋量還比2018年增加許多。

正因加州早在2014年就禁止不能回收的單次用塑膠袋，但是理論上可以回收的重複用塑膠袋卻根本沒有回收，因此加州檢察長邦塔（Rob Bonta）才會在11月啟動調查，確認製造商是否真的有能力回收塑膠袋。

邦塔稍早表示，那些10分錢的環保標章（chasing arrows）塑膠袋是否真的百分之百可回收，「我想是有疑問的」。邦塔11月初去函六大塑膠袋製造商，要求證明他們的塑膠袋確實可以回收，不然就會面臨暫時禁用或高額罰單的後果。但是Revolution、Novolex、Inteplast、Advance Polybag、Metro Polybag、Papier-Mettler中只有一家正式回覆，四家對美聯社的多次詢問都不願回答，就連邦塔辦公室都不願說明到底有幾家明確回報，因此邦塔恐怕只剩正式啟動調查之路了。

仿效加州做法，紐約州、新澤西州 、奧勒岡州都已禁用單次用垃圾袋，但是只有加州、緬因州等少數強制製造商回收自家生產的塑膠袋。這個漏洞導致全美的塑膠袋回收率只有6%，民眾除了當垃圾袋用，要不然就是以為隨便都能回收，而和其他回收物品一起丟出去。加上疫情 期間許多零售店為了防疫乾脆不擺塑膠袋回收桶，這也導致塑膠袋亂丟的現象大增。誤以為重複用塑膠袋可以跟其他回收垃圾一起處理的觀念，最後導致處理一般塑膠的回收機故障事件頻傳。

上述情形都使的邦塔下定決心面對問題，要求六大廠商給個交代，不過反應不佳。Revolution的執行長Sean Whiteley向美聯社強調，它們每年回收超過3億磅的塑膠，而且紀錄在案。Novolex是唯一正式回應邦塔的，但不願向美聯社說明細節。其他四家至今都未回覆邦塔。