29日仍有乘客滯留南加機場 ，西南航空承諾30日恢復正常。（示意圖，本報檔案照）

西南航空29日對全國範圍內的航班取消，使包括南加州 在內的旅客陷入困境，發表道歉聲明，並承諾正常運營將於30日（周五）伴隨著「最小的中斷」恢復。

西南航空官員表示，該航空公司目前運營大致其計劃的三分之一。 全國有超過2300個航班被取消，占全部航班的58%，另有167個航班延後，讓全國各城市不少旅客因此滯留原地。

29日（週四）在洛杉磯 縣、橙縣、河濱縣和聖地牙哥縣的機場 ，都有大排長龍的西南航空公司的旅客，焦急的在尋找其他航空公司的航班。 一些人求助於租車公司，以便開車前往目的地。 也有些人被擱置了好幾個小時等待援助，甚至睡在機場的地板上。

航班跟踪網站 FlightAware指出，進出洛杉磯機場的西南航空航班，在28日（周三）下午被取消共計100個航班，而全部共有126個航班被取消。同日，在全國被取消的航班中，西南航空約占 86%，有超過 2500個西南航班被取消。

根據西南航空公司的一份聲明：「我們對重組機員所取得的進展感到鼓舞，隨著又是一個重要的假期週末來臨，我們渴望恢復正常狀態」。西南航空公司已在 Southwest.com/traveldisruption 上設立一個頁面，用於客戶提交餐費、酒店和替代運輸的支出，以及將客戶連接到他們的行李。

西南航空公司官員並說：「我們前面還有很多工作要做，包括投資於管理大規模中斷的新的解決方案，我們的目標是以我們傳奇般的西南待客之道，服務客戶和員工，相信很快就會恢復可靠性」。