好萊塢18歲男星星運正好 卻死於芬太尼

好萊塢童星出身的演員桑德斯。（IG）

好萊塢 18歲男演員桑德斯 （Tyler Sanders）在六個月前被發現死於家中。洛杉磯 縣法醫處最新發布死因，指出他是因為使用芬太尼過量導致意外死亡。

警方6月16日在桑德斯的洛杉磯家中發現遺體。娛樂媒體TMZ引用不願透露人士說法，稱桑德斯有吸毒歷史，而且警方在他房間發現一些可疑白色粉末及一根塑膠吸管。

在一家娛樂網站獲得桑德斯完整遺體的解剖報告中，他在過世前一天夜間，還給一位友人發短訊，自稱正在使用芬太尼。報告也稱，當這位友人回發短訊並試圖打電話時，桑德斯一直沒有回應。

屍檢報告還提及桑德斯的吸毒史，雖然他沒有疾病，但吸食毒品包括海洛因、可卡因、LSD、致幻蘑菇及Xanax等。

桑德斯是好萊塢童星出身，曾參演不少佳作影片，包括「呼叫911：孤星」、「菜鳥老警」、「驚嚇陰屍路」等。他十歲就進入影藝圈，除了演技出色，即興表演和脫口秀也令人稱道，曾獲得艾美獎提名，並於近年轉型為性格演員，開始健身，生前還時常將自己的表演在社交媒體分享，被很多業界人士視為未來大明星，前途無量。網友表示，看到他如此年輕就這樣逝去，令人感到不捨。

據媒體報導，桑德斯最後一次在IG發文停留在6月12日，他穿得非常正式，著一套藍色西裝，沒有任何不祥之兆。